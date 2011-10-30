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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۲۸

دقایفی پیش؛

پایگاه خبری تحلیلی قدس آنلاین افتتاح شد

پایگاه خبری تحلیلی قدس آنلاین وابسته به موسسه فرهنگی قدس توسط معاون وزیر ارشاد به صورت رسمی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم پایگاه خبری تحلیلی قدس آنلاین وابسته به موسسه فرهنگی قدس توسط محمد جعفر محمد زاده معاون وزیر ارشاد به صورت رسمی افتتاح شد.

گفتنی است این پایگاه خبری تحلیلی علاوه بر درج اخبار منتشر شده در روزنامه قدس اخبار تولیدی خاص خود را  نیز منتشر خواهد کرد این سایت به دو زبان انگلیسی و فارسی در دسترس کاربران است و علاقه مندان می توانند در حوزه هایی مانند ورزش، اقتصاد، سیاست، حوادث و اجتماعی اخبار مورد علاقه خود را پیگیری نمایند.

آدرس اینترنتی این پایگاه خبری تحلیلی www.qudsonline.ir است.

کد مطلب 1447333

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