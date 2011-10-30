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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۳۵

با حضور مسئولان استانی/

نخستین بخشدار گهرباران مازندران معرفی شد

نخستین بخشدار گهرباران مازندران معرفی شد

میاندرود - خبرگزاری مهر: با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، نخستین بخشدار گهرباران شهرستان میاندرود معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه بخشدار گهرباران پیش از ظهر یکشنبه با حضور حجت الاسلام رسولی، امام جمعه میاندورد، علی اضغر یوسف ن‍ژاد نماینده مردم ساری در مجلس، مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری مازندران و رجبی فرماندار میاندورد برگزار شد.

محمد ابراهیم نوایبان، بخشدار جدید گهرباران در این مراسم با اشاره به سالهای پایانی خدمتگزاری خود گفت: امیدوارم در مسئولیت جدید بتوانم از تجربیات مدیریتی خود در راستای توسعه منطقه استفاده کنم.

وی، با بیان اینکه بخش گهرباران بستر بکری جهت سرمایه گذاری است اظهار داشت: امید است با همکاری مردم و دهیاران منطقه بتوانیم استعدادهای این بخش را شناسایی و در جهت پیشرفت و توسعه آن  اقدامات خوبی انجام دهیم و تحول اساسی در شهرستان میاندورد و بخش های مختلف آن ایجاد کنیم.

در این مراسم از تلاشهای حمیدرضا نوکنده،  سرپرست بخشداری گهرباران تقدیر و محمد ابراهیم نواییان به عنوان نخستین بخشدار بخش جدید گهرباران میاندرود معرفی شد.

کد مطلب 1447334

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