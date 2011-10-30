تمایل به سرمایه گذاری در کردستان 700 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس شاه غیبی ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان کردستان افزود: با حمایت شرکت های تحت پوشش دولت و با تقویت زیرساخت های لازم میزان تمایل به سرمایه گذاری شرکت های خصوصی و دولتی در استان کردستان نسبت به سال های قبل افزایش چشمگیری داشته و با مقایسه وضعیت گذشته و حال رشد 700 درصدی را نشان می دهد.

وی اظهار داشت: طی دو سال گذشته تحول عظیمی در زمینه تولید کالا در استان کردستان صورت گرفته است و با برنامه ریزی های انجام شده تولیدات داخلی استان به سوی تولید کالاهای صادراتی سوق داده می شود تا از ظرفیت وجود مرزهای رسمی بهره برداری شود.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان به زمینه های رشد صادرات کالاهای تولیدی استان به بازارهای خارجی اشاره کرد و گفت: افزایش کالا به خارج از کشور نیازمند مشتری مداری است و افزایش کیفیت محصولات تولیدی می تواند در رسیدن به این مهم نقش موثری داشته باشد.

شاه غیبی ادامه داد: در سال جاری توسط بخش های خصوصی و دولتی در 16 طرح و پروژه عظیم اقتصادی در استان کردستان 300 میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته است که با ایجاد و راه اندازی واحدهای صنعتی پیش بینی می شود بیش از سه هزار شغل در حوزه های صنعت و معدن کردستان ایجاد شود.

مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان کردستان با حضور مسئولان استان و با اهدای تندیس و لوح یادبود به 9 صادر کننده برتر برگزار شد.