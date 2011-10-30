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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۲۰

شاه غیبی:

تمایل به سرمایه گذاری در کردستان 700 درصد افزایش یافت

تمایل به سرمایه گذاری در کردستان 700 درصد افزایش یافت

سنندج - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان از افزایش تمایل سرمایه گذاری های کلان توسط شرکت های خصوصی به بیش از 700 درصد در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس شاه غیبی ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان کردستان افزود: با حمایت شرکت های تحت پوشش دولت و با تقویت زیرساخت های لازم میزان تمایل به سرمایه گذاری شرکت های خصوصی و دولتی در استان کردستان نسبت به سال های قبل افزایش چشمگیری داشته و با مقایسه وضعیت گذشته و حال رشد 700 درصدی را نشان می دهد.

وی اظهار داشت: طی دو سال گذشته تحول عظیمی در زمینه تولید کالا در استان کردستان صورت گرفته است و با برنامه ریزی های انجام شده تولیدات داخلی استان به سوی تولید کالاهای صادراتی سوق داده می شود تا از ظرفیت وجود مرزهای رسمی بهره برداری شود.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان به زمینه های رشد صادرات کالاهای تولیدی استان به بازارهای خارجی اشاره کرد و گفت: افزایش کالا به خارج از کشور نیازمند مشتری مداری است و افزایش کیفیت محصولات تولیدی می تواند در رسیدن به این مهم نقش موثری داشته باشد.

شاه غیبی ادامه داد: در سال جاری توسط بخش های خصوصی و دولتی در 16 طرح و پروژه عظیم اقتصادی در استان کردستان 300 میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته است که با ایجاد و راه اندازی واحدهای صنعتی پیش بینی می شود بیش از سه  هزار شغل در حوزه های صنعت و معدن کردستان ایجاد شود.

مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان کردستان با حضور مسئولان استان و با اهدای تندیس و لوح یادبود به 9 صادر کننده برتر برگزار شد.

کد مطلب 1447335

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