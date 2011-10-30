هوشنگ لوینیان در خصوص بازی تیم صبای قم با صنعت نفت آبادان در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حفظ موقعیت تیم در بالای جدول و در بین مدعیان هدف اصلی ما از دیدار با صنعت نفت آبادان و تلاش برای کسب پیروزی در این مسابقه است زیرا تیم در شرایط روحی و روانی مناسب قرار دارد و فکر می‌کنم در این کار موفق باشیم.



وی افزود: صبای قم یکی از تیم‌های بزرگ و قدرتمند لیگ‌ برتر محسوب می‌شود، نباید فراموش کنیم که تا قبل از این دیدار در خارج از خانه تیم‌های مطرحی همچون تراکتور سازی، راه آهن و مس سرچشمه را شکست داده‌ایم و موفقیت در خانه حریفان به تیم روحیه داده است، به نظرم در دیدار مقابل صنعت نفت آبادان بسیار خوب بازی می‌کنیم.



مربی تیم فوتبال صبای قم بیان داشت: تیم ما تمام تلاش خود را برای این که در این دیدار بسیار خوب ظاهر شود و انشاءالله سه امتیاز را بگیرد، به کار خواهد بست زیرا ما آنقدر آماده‌ایم که بتوانیم بعد از دو پیروزی شیرین برابر شهرداری تبریز در لیگ و مقابل پیام مخابرات فارس در جام حذفی، برد دیگری را کسب کنیم.



وی در ادامه به این دو بازی و پیروزی‌های صبای قم اشاره و تصریح کرد: در نیمه دوم صبای قم نسبت به هر دو حریف خود بازی بهتری انجام داد و در نهایت با تعصب و تلاشی که بازیکنان ما داشتند، توانستیم برنده هر دو بازی باشیم.



لوینیان در خصوص آینده صبای قم اظهار داشت: صبای قم قطعا قدرت خود را با تکیه بر نیروی جوانی و انگیزه بالای مهره‌های خود و همچنین تجربه گران‌بهایی که نفرات با سابقه تیم دارند، حفظ خواهد کرد و تیم ما در بازی‌های آینده با صلابت و قدرت بیشتر به میدان می‌رود.



وی اظهار داشت:‌ ما قبل از فصل با مطالعه فراوان بازیکنان خود را انتخاب کردیم، آنقدر تمرین و تلاش کرده‌ایم تا تیم در جایگاه خوب جدول لیگ برتر باشد، حضور در جمع مدعیان لیگ برتر نشان می‌دهد که ما در کار خود موفق بود‌ه‌ایم و صد در‌صد با تلاش و روحیه بالای بازیکنان به شرایط بهتر نیز می‌رسیم.



وی تاکید کرد: تا پایان دور رفت مسابقات لیگ برتر این فصل فوتبال باشگاه‌های کشور با همین روند ادامه می‌دهیم و امید زیادی دارم که در بازی‌های آینده نیز بتوانیم مقابل حریفان نتایج خوبی کسب کنیم و بدین شکل تماشاگران نیز ما را کنند زیرا به حمایت آنها نیاز داریم.



تیم فوتبال صبای قم امروز یک‌شنبه هشتم آبان‌ماه در دیداری خارج از خانه از دوازدهمین هفته دور رفت مسابقات یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در ورزشگاه تختی آبادان مقابل صنعت نفت آبادان قرار می‌گیرد.

