اردوی مس کرمان در کیش برگزار می شود

سید رضا هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مس کرمان در روزهای پایانی هفته آینده که لیگ برتر فوتبال به دلیل بازیهای تیم ملی تعطیل می شود در اردویی هشت روزه به کیش سفر می کند.

هاشمی تصریح کرد: در حال حاضر مس کرمان تمرینات خود را به صورت ویژه برای بازی دوشنبه مقابل راه آهن دنبال می کند و ما امید زیادی به برد مقابل این تیم داریم.

وی ادامه داد: هرچند برای این بازی سیفی، کوشکی و جورج مورات را مصدوم هستند ولی با توجه به اینکه بیژن کوشکی تمرینات خود را با تیم آغاز کرده است شاید به این بازی برسد.

هاشمی یادآورشد: مس کرمان بعد از بازی با راه آهن به استراحت پرداخته و از شنبه تمرینات خود را در کرمان آغاز می کند و با توجه به تعطیلات 20 روزه لیگ برتر فوتبال، برنامه اردویی کیش را برای تقویت بیشتر تیم در برنامه کار داریم.

سرپرست مس کرمان گفت: بعد از اردوی کیش 28 آبان ماه در بوشهر میهمان تیم شاهین بوشهر خواهیم بود.

