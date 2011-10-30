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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۵۶

نورموسوی در گفتگو با مهر:

برگزاری شانزدهمین دوره المپیاد ورزشی ایثارگران شرکت ملی گاز ایران در گیلان

برگزاری شانزدهمین دوره المپیاد ورزشی ایثارگران شرکت ملی گاز ایران در گیلان

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت گاز استان گیلان از برگزاری شانزدهمین دوره المپیادورزشی ایثارگران شرکت ملی گاز ایران در مجتمع فرهنگی ورزشی آهوان چابکسر خبر داد.

سید جلال نور موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این دوره قهرمانان ایثارگر ایران اسلامی در هفت رشته ورزشی همچون فوتسال، پینگ پنگ، شنا، شطرنج، تیراندازی، دارت و دو میدانی به رقابت خواهند پرداخت. 

وی اظهارداشت: هدف از برگزاری این همایش حفظ کرامت انسانی ایثارگران، نهادینه کردن فرهنگ ایثار و از خود گذشتگی در تمام عرصه هاست.
 
مدیرعامل شرکت گاز گیلان گفت: در شرکت ملی گاز ایران افزون بر 18 هزار نیروی انسانی مشغول به کار است که بیش از یک چهارم آنان یعنی حدود چهار هزار و 500 نفر اختصاص به جامعه ایثارگری دارد.
 
وی ادامه داد: در شانزدهمین دوره  از مسابقات ورزشی 400 ایثارگر از شرکت های گاز استانی، شرکت های پالایشی، عملیات و انتقال حضور خواهند داشت.
کد مطلب 1447340

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