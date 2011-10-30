برگزاری شانزدهمین دوره المپیاد ورزشی ایثارگران شرکت ملی گاز ایران در گیلان

سید جلال نور موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این دوره قهرمانان ایثارگر ایران اسلامی در هفت رشته ورزشی همچون فوتسال، پینگ پنگ، شنا، شطرنج، تیراندازی، دارت و دو میدانی به رقابت خواهند پرداخت.

وی اظهارداشت: هدف از برگزاری این همایش حفظ کرامت انسانی ایثارگران، نهادینه کردن فرهنگ ایثار و از خود گذشتگی در تمام عرصه هاست.

مدیرعامل شرکت گاز گیلان گفت: در شرکت ملی گاز ایران افزون بر 18 هزار نیروی انسانی مشغول به کار است که بیش از یک چهارم آنان یعنی حدود چهار هزار و 500 نفر اختصاص به جامعه ایثارگری دارد.

وی ادامه داد: در شانزدهمین دوره از مسابقات ورزشی 400 ایثارگر از شرکت های گاز استانی، شرکت های پالایشی، عملیات و انتقال حضور خواهند داشت.