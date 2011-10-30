المپیاد آتش نشانان شرکت گاز بین تمام آتش نشانان کشور برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مطلبی صبح یکشنبه در حاشیه برگزاری المپیاد تخصصی آتش نشانان شرکت ملی گاز به خبرنگاران اظهار کرد: برگزاری مسابقات جامع آتش نشانان کشور نیازمند اصلاح آیین نامه مسابقات شرکت گاز است.

وی افزود: در حال حاضر تنها مسابقات شرکت ملی گاز است که دارای قوانینی ویژه خود است، اگر آیین نامه این المپیاد با قوانین کشوری و جهانی همسان سازی شود برگزاری مسابقه ای بین تمام آتش نشانان کشور امکان پذیر می شود.

وی بیان کرد: قوانین این مسابقات تلفیقی از آیین نامه مسابقات جهانی آتش نشانان، با شرایط کار در محیط های صنعتی است، چنین تلفیقی به علت فعالیت صنعتی آتش نشانان شرکت گاز، صورت گرفته و به همین دلیل این مسابقات دارای قوانین داخلی ویژه خود است.

نایب رئیس کمیته داوران مسابقات تخصصی ورزشی آتش نشانان کشور به رقابت های جهانی آتش نشانان نیز اشاره کرد و گفت: بالغ بر 50 سال است که مسابقات آتش نشانان به صورت جهانی برگزار می شود و کشور ما نیز در این سال ها مقام های جهانی گوناگونی را کسب کرده است.