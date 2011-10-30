جای تئاتر و نمایش در نظام آموزشی کشور خالی است

نگین مهرانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تئاتر کودکان را در موقعیت های مختلف زندگی قرار داده و راه های مقابله با این مشکلات را به آنها نشان می دهد.

مهرانی با بیان اینکه نمایش "یک اشتباه و یک دردسر بزرگ" با دیدگاه آموزشی و پرورشی ساخته شده است، عنوان کرد: افراد به راحتی به گروه های کودکان اعتماد نمی کنند و اعتماد به این گروه سنی کم است در صورتی که این گروه از آمادگی یادگیری زیادی برخوردار هستند.

وی در خصوص نمایش "یک اشتباه و یک دردسر بزرگ" که در بخش جنبی هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان اجرا می شود، گفت: پیام اصلی این نمایش دوری کردن از فخر فروشی و دروغ است.

مهرانی با بیان اینکه فخر فروشی و دروغ گویی به یکی از معضلات جامعه تبدیل شده است، گفت: در نمایش "یک اشتباه و یک دردسر بزرگ" این پیام توسط دو خرگوش به نام های کوتی و موتی به تماشاگران منتقل می شود.

مهرانی اضافه کرد: گلناز ابراهیمی، آناهیتا اکبری، مبینا احرار، عرفان استاد حسین نجار، مطهره بندار، مهتاب حیدری، مسعود سلامی، سوگند طاهریان، فرزانه مرادی، نیلوفر منشایی، سیدجواد موسوی و آرین یگانگی از بازیگران این نمایش هستند.

وی گفت: "نمایش یک اشتباه و یک دردسر بزرگ" توسط گروه گودکان آریایی اجرا می شود و امین زندگانی هنرمند سینما و تلویزیون از گروه حمایت کرده است.

هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان 15 تا 20 آبان ماه در همدان برگزار می شود.