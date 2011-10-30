7 هزار چادر برای حجاج ایرانی در منی درنظر گرفته شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، عملیات برپایی چادرهای استقرار زائران ایرانی در منی و عرفات از 10 روز گذشته آغاز شده و جلسه‌ای سه ساعته نیز بین رئیس سازمان حج و زیارت کشورمان با معاون وزیر حج عربستان جهت گفتگو درباره مسائل مختلف مشاعر برگزار شده است.



براساس آخرین گزارشها، همه چیز در مشاعر آماده پذیرش زائران ایرانی است، همچنین نحوه خدمت‌رسانی به زائران در حوزه‌های تغذیه و تدارکات، امور نقلیه و تردد حجاج، نحوه توزیع خیام، وضعیت ارائه خدمات پزشکی و ... در جلساتی در ستاد مکه مکرمه نهایی شده است.

با هماهنگی‌ کارگزاران حج با مسئولان کشور میزبان، سرانه فضای فیزیکی برای حجاج ایرانی در منی و عرفات در حج امسال مشخص شده است. این سرانه در منی حدود یک متر و 15 سانتی‌متر است. این سرانه برای زائران ایرانی نسبت به زائران سایر کشورها بیشتر است، چراکه سرانه فضای فیزیکی برای زائران سایر کشورها که در منطقه عمومی منی استقرار پیدا می‌کنند، کمتر از یک مترمربع است.



فضا و محیط منی محدود است، لذا کشور میزبان برای حجاج هر کشوری یک حدی از فضا را قائل شده و بین کشورهای اسلامی توزیع کرده است.



تعداد چادرهایی که به زائران کشورهای اسلامی مختلف تعلق می‌گیرد براساس تعداد زائران است. امسال بر اساس اعلام مسئولان ستاد مکه مکرمه، حدود 7 هزار چادر در منی در اختیار 97 هزار زائر ایرانی قرار می‌گیرد.



در عرفات نیز حجاج در چادرها حضور پیدا می‌کنند؛ هر چند که ماندگاری حجاج کمتر است اما فضای فیزیکی وسیع‌تری در اختیار قرار می‌گیرد. زائرین ایرانی حدود 14 ساعت در عرفات حضور خواهند داشت.