مراسم عقد 800 زوج جوان در بلندترین سازه ایران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته بیش از 800 زوج جوان با حضور در برج میلاد پیمان زندگی زناشویی خود را در بلندترین سازه ایران و با شعار "عقد در آسمان"، بستند.

در این مراسم محمد هادی ایازی معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران، زهرا مشیر مشاور شهردار تهران در امور بانوان، میثم امرودی قائم مقام معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری، رحیم مطهرنژاد مدیرعامل برج میلاد، نرگس معدنی پور مدیر کل امور بانوان و شهردار منطقه 2 حضور داشتند.

برگزاری این مراسم که با هدف تحکیم بنیاد خانواده و تجلیل از زوجهای جوانی است که بتازگی تشکیل خانواده داده اند، با همکاری معاونت اجتماعی- فرهنگی شهرداری تهران، اداره کل بانوان، معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 2 ،سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران و برج میلاد است.

در ادامه این مراسم حجت الاسلام و المسلمین میثم امرودی قائم مقام معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران گفت: تحکیم بنیان خانواده اساس هدایت جامعه و کاهش آسیبهای اجتماعی به شمار می آید و با مدنظر قرار دادن این موضوع شهرداری تهران گسترش تحکیم خانواده را در راس راهبردهای اجتماعی خود قرار داده است.

وی افزود: تحکیم خانواده اساس هدایت جامعه و کاهش آسیبهای اجتماعی قرار دارد و تقویت بنیان و کیان خانواده می توان نقش به سزایی در کاهش بدرفتاریها و نابهنجاریهای اجتماعی دارد.

به گفته امرودی شهرداری تهران با درک این مهم و پیگیری آن در راس راهبردهای اجتماعی و فرهنگی خود تا کنون توانسته منشا خدمات بی شماری در این حوزه باشد که راه اندازی خانه های سلامت در 374 محله تهران و ارایه خدمات مشاوره به خانواده ها از مهمترین اقدامات شهرداری تهران در این حوزه به شمار می آید.در این مراسم همچنین از 10 زوج موفق در زندگی نیز تقدیر و تشکر شد

برگزاری کارگاه آموزشی، نمایشگاه چند رسانه ای با موضوع تحکیم بنیان خانواده در زیرگذر برج میلاد، ارائه بسته های فرهنگی ویژه به زوجها، برگزاری سرای مشاوره از دیگر برنامه های این مراسم بود.