اجرای برنامه سنجش وضعیت محیط زیست در محلات پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار در جریان بازدید از منطقه 2 شهرداری در جمع شورایاران، مدیران بخشهای اجرایی و مدیران شهرداری منطقه خاطر نشان کرد: در این دوره، از بخشهای اجرایی شهری از قبل سازمان آب، فاضلاب، محیط زیست و دستگاههای مرتبط نیز دعوت می شود تا بتوانیم بر سیاستهای شورای شهر تاکید داشته باشیم و بررسی کنیم که این بخشها تکالیف خود را به چه میزان انجام داده اند و یا چه مشکلاتی در اجرای این سیاستها دارند.

وی افزود: در بحث اجرای شبکه فاضلاب در شهر تهران تحرکات خوبی صورت گرفته است و عمده مشکل آنها در بحث اعتباراتشان است که امیدواریم با رایزنی های شورای شهر با دولت، اعتبارات مورد نظر پیش بینی، تخصیص و در نهایت پرداخت شود.

ابتکار تاکید کرد: در رویکرد مدیریت شهری نگاه ما به این سمت است که تمام دستگاهها را یکپارچه در مسائل زیست محیطی شهری دخیل کنیم و نقش شورایاران در برقراری ارتباط بین این دستگاه مهم است.

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با اعلام اینکه در نظر داریم برنامه سنجش وضعیت محیط زیست در سطح محلات را در این کمیته اجرای کنیم اظهار داشت: قرار است که یک مسولیت نظارتی در ارزیابی وضعیت محیط زیست به شورایارن محلات شهر تهران داده شود تا آنها با نظارت بر پرکردن دفترچه های سنجش وضعیت محیط زیست، وضعیت محل خود را در حوزه محیط زیست به ما اعلام کنند.

وی با اشاره به اینکه شورای شهر تهران بر ابلاغ و اجرای دقیق و سریع طرح تفصیلی تاکید دارد، خاطر نشان کرد: توجه جدی به بحث عدم تغییر کاربری خصوصا باغات و فضای سبز مورد نظر شورای شهر است، همانطور که در منطقه 2 به دلیل بافت فضای سبزاین گونه تهیدات بسیار زیاد است و این آسیبها می توانند به این ناحیه و در بلند مدت لطمات جبران ناپذیری به شهر وارد کنند.

ابتکار در ادامه با اشاره به بحث بهسازی رود دره ها تصریح کرد: بحث بهسازی رود دره ها یکی از موضوعات مهم مورد بررسی در کمیته محیط زیست است که به طور جدی پی گیری می شود چرا که تهدیدات و آسیبهای رود دره ها می تواند خیلی جدی باشد کما اینکه نداشتن مطالعات در فاز اول پارک نهج البلاغه ، آسیبهای را وارد کرد.

به گفته وی، در فاز دوم این پارک با انجام مطالعات، خوشبختانه استحکام سازیها صورت گرفته است و جای نگرانی نیست اما ما بر مطالعات زیست محیطی این پروژه تاکید داریم و شهرداری باید گزارشات آن را به شورا اعلام کند.

ابتکار در ادامه به بحث آلودگی هوا و میزان آزبست در مترو تهران اشاره و تاکید کرد: در گزارشی که مرکز کنترل کیفیت هوای شهر تهران به شورای شهر ارائه کرد مشخص شد که آلودگیای مطرح شده در متروی تهران شایعه ای بیش نبوده و هوای مترو قطعا از هوای شهر تهران تهران پاکتر است .