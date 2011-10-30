خط کشی معابر دماوند باعث افزایش ضریب ایمنی ترافیک شده است

محمود بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:‌ خط کشی معابر یکی از اقدامات اصلی این سازمان در راستای ایمنی و نظم دهی به ترافیک شهر است که هر ساله در دوره های زمانی مختلف انجام می شود .

وی افزود:‌ به منظور افزایش ضریب ایمنی، تسریع و سهولت در تردد خودروها، بیش از چهار هزار متر از معابر شهر دماوند خط کشی شد.

این مسئول بیان کرد: این خط‌ کشی ‌ها در دو بخش محوری و منقطع در معابر اصلی شهر به ویژه در خیابانهای فرهنگ، بلوار شورا، شهید بهشتی، امام خمینی (ره) و خط کشی عابر پیاده توسط سازمان حمل و نقل شهرداری دماوند اجرا شده است.

بهرامی افزود: امید است که با انجام این پروژه، این سازمان در ایمنی و نظم دهی عابران پیاده و وسائل نقلیه تاثیر گذار باشد.