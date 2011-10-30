تیم کاراته استانداری قم مقابل سپاهان مدعی صاحب برتری شد

رضا رحیمی‌موحد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم کاراته استانداری قم در سومین هفته مسابقات کاراته لیگ برتر کشور که به میزبانی استان مرکزی در سالن ورزشی شهدای پنج مرداد شهر اراک برگزار شد، توانست در مجموع بخش کاتا و کمیته سپاهان اصفهان را شکست دهد.



وی با تمجید از عملکرد اعضای تیم کاراته استانداری قم در پیکارهای این هفته لیگ برتر کاراته باشگاه‌های کشور، تصریح کرد: همچنین این تیم در مقابل هیئت کاراته قزوین در بخش کمیته به پیروزی دست یافت اما در مجموع کاتا و کومیته مغلوب شد ولی در جایگاه دوم جدول قرار گرفت.



سرپرست تیم کاراته استانداری قم با ابراز رضایت از عملکرد این تیم در مسابقات امسال لیگ برتر کاراته باشگا‌‌ه‌های کشور، ابراز داشت: تیم کاراته استانداری قم در هفته‌های گذشته تیم‌های سپاه مرکزی، شهرداری تبریز و شهرداری شهر قدس را شکست داده بود.



وی در ادامه با بیان اینکه در پایان پیکارهای این هفته تیم کاراته گاز زنجان صدرنشین لیگ برتر کاراته شد، بیان داشت: مسابقات هفته سوم دور رفت لیگ برتر کاراته با رقابت جذابی بین مدعیان صعود به سوپر لیگ کاراته باشگاه‌های کشور در اراک برگزار شد که در نتیجه آن تیم گاز زنجان به صدر جدول رفت و تیم های امید فولاد مبارکه و هیئت کاراته قزوین در رده های بعدی قرار گرفتند.



رحیمی موحد یاد آور شد: این مسابقات در حالی پیگیری شد که تیم های هیات کاراته گیلان، شهرداری شهر قدس و هیات کاراته خراسان رضوی در این هفته غایب بودند و تیم استانداری قم عملکرد بسیار خوبی در مقابل رقبای خود داشت.



سرپرست تیم کاراته استانداری قم اظهار امیدواری کرد با حمایت‌هایی که استانداری قم از این تیم دارد، کاراته‌کاهای شایسته تیم استانداری قم بتوانند در پایان رقابت‌های امسال لیگ برتر کاراته کشور جواز صعود به سوپر لیگ را به دست بیاورند.



نتایج مرحله اول:

هیات کاراته خراسان رضوی صفر- باشگاه گاز زنجان 29

آران پارت 29- شهرداری شهر قدس صفر

هیات کاراته گیلان صفر- هیات کاراته قزوین 29

امید فولاد مبارکه سپاهان 11- استانداری قم 15



نتایج مرحله دوم:

آران پارت 15- لبنیات مالگا مرکزی 13

هیات کاراته گیلان صفر- باشگاه گاز زنجان 29

امید فولاد مبارکه سپاهان 29- شهرداری شهر قدس صفر

استانداری قم 13- هیات کاراته قزوین 15

باشگاه گاز زنجان 19- لبنیات مالگا مرکزی 8

هیئت کاراته قزوین 22- لبنیات مالگا مرکزی 5

