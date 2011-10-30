به گزارش خبرنگار مهر، محسن پیشواییعلوی ظهر یکشنبه در جلسه شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور کردستان، اظهار داشت: توجه به مباحث فرهنگی و اعتقادی در فضاهای دانشگاهی و نشر هر چه بیشتر معنویات در بین دانشجویان می تواند نقش بسزایی در مصون سازی آنان در برابر هجمه ها و توطئه های دشمنان ایفا کند و پیام نور استان نیز این مهم را در اولویت فعالیتهای خویش قرار داده است.
وی افزود: دانشگاهها به عنوان مراکز اصلی تولید فکر و اندیشه از جایگاه ویژه ای در ارتقای شاخص های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی برخوردار هستند و توجه به نظرات و مطالب کارشناسی شده و دغدغه های نخبگان دانشگاهی از جمله استفاده مهم و مؤثر از این ظرفیت است.
سرپرست دانشگاه پیام نور استان کردستان با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص ایجاد کرسیهای آزاداندیشی در دانشگاه ها و بهره مندی از نظرات نخبگان دانشگاهی در عرصه های مختلف، بیان کرد: با تمام توان برای تحقق این مهم در مراکز و واحدهای تابعه دانشگاه پیام نور در استان کردستان گام برمی داریم.
پیشوایی علوی عنوان کرد: دانشگاه پیام نور استان کردستان با 10 مرکز و واحد تابعه گام های موثر و منسجمی را برای گسترش فعالیت های فرهنگی و علمی دانشجویان برداشته و هم اکنون نیز 115 انجمن علمی و فرهنگی، 35 کانون فرهنگی و دانشجویی و 35 نشریه دانشجویی در سطح مراکز و واحدهای تابعه استان فعال هستند.
وی از تشکیل و فعال شدن کمیته های فرهنگی و دانشجویی در همه مراکز و واحدهای تابعه پیام نور کردستان خبر داد و افزود: امید است اعضای هیئت علمی و دانشجویان ساعی پیام نور استان با تلاشی مضاعف در بالندگی و شکوفایی علمی، فرهنگی و اجتماعی استان نقش بسزایی را ایفا کنند.
پیشوایی علوی افزود: فعال کردن کرسیهای آزاداندیشی در دانشگاه ها در فضایی نقد پذیرانه و کارشناسی شده از جمله نیازهای جامعه برای شتابی روزافزون در فتح قلههای عزت و اقتدار است و انتظار می رود این کرسی ها هرچه سریعتر در فضاهای دانشگاهی استان راه اندازی شوند.
در ادامه این جلسه نیز پیرامون هرچه فعال کردن کمیتههای حجاب و عفاف در مراکز و واحدهای پیام نور استان و ساماندهی امور فرهنگی در مراکز آموزشی تابعه استان مواردی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
