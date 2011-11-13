"جهان گالیله و نیوتن" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان روزگار ما به دو شخصیت بزرگ علمی بیش از دیگر نامآوران عرصه علم مدیون هستند: گالیله، مجادلهگر و احتجاج کننده؛ و نیوتن، ریاضدان پیگیر و رازدار.
گالیله در سپیده دم عصری که آخرین پرتوهای آفتاب دوران نوزایی (رنسانس) بر ایتالیا میتافت و شوق آموختن دانشها و هنرها هنوز در کار بود، اندیشهها را در جهتی تازه افکند.
او به دانشمندان جهان پیام داد که کتاب تکوین به زبان ریاضی نوشته شده، پس به آن زبان آن را بخوانند و برای تفحص در احوال کیهان در تلسکوپ بنگرند، نه در کتب فیلسوفان.
سالی که گالیله در ایتالیا درگذشت، نیوتن در انگلستان متولد و جهان را دگرگون ساخت، چنان که به گفته یکی از هم عصرانش: " علم در تاریکی فرو خفته بود، تا آن گاه که خداوند نیوتن را آفرید. "
این کتاب در 365 صفحه و برای نوبت سوم و با شمارگان 2000 نسخه از سوی انتشارات علمی فرهنگی منتشرشده است.
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