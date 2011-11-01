آناهیتا غنی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هنر تئاتر با مشکلات زیادی روبروست، اضافه کرد: حوزه مدیریت هنری بر هنر کودکان واقف نیست و فواید آن را نمی داند.

غنی زاده اضافه کرد: این درحالی است که از این حوزه در بخش آموزش و تربیت و در راستای شخصیت سازی و هدایت کودکان استفاده می شود.

کارگردان نمایش "اسب و سیب و بهار" افزود: استان همدان به عنوان یک استان هنرپرور ظرفیتهای خوبی برای میزبانی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان دارد.

وی همچنین در مورد نمایش "اسب و سیب و بهار" گفت: این نمایش مشکلات روز کودکان را بررسی می کند و تخیلات کودکانه دختری را به تصویر می کشد که تک فرزند خانواده است و از این تنهایی رنج می برد.

غنی زاده ادامه داد: در این داستان دخترک با استفاده از تخیل دوستان بی شماری برای خود به وجود آورده است که این دوستی ها بلوغ فکری او را رقم می زند.

کارگردان نمایش "اسب و سیب و بهار" اظهار داشت: برای اولین بار در این نمایش از مشاور روانشناس به منظور آگاهی بخشی و ایجاد یک تجربه جدید استفاده شده است.

وی با بیان اینکه تلفیق کردن فیلم و تئاتر از دیگر ویژگی های این نمایش است، اضافه کرد: در نمایش "اسب و سیب و بهار " از صداپیشه های پیشکسوت تئاتر ایران با صدای آسمان، برکه، دریا، گندم زار و درخت استفاده شده است.

کارگردان نمایش "اسب و سیب و بهار" اضافه کرد: هنرمندان گروه راما از جمله آنالی شکوری، حامد زارعان، میکا ناظم زاده و مرجان وزین پور به عنوان بازیگران نمایش "اسب و سیب و بهار" در بخش ویژه هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان به روی صحنه می روند.

هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودکان و نوجوانان 15 تا 20 آبان ماه سالجاری در همدان برگزار می شود.