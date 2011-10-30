عجب شیر قطب دوم محصولات کشاورزی در آذربایجان شرقی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دانایی با اشاره به ادامه کشت دوم محصولات زراعی در این شهرستان افزود: محصولات زراعی این نوع کشت شامل ذرت علوفه ای، لوبیای سبز و خیار بوده که بعد از برداشت محصولات کشت اول، کشت می شود.



وی با بیان اینکه هم اکنون 100 تن ذرت علوفه ای از سطح پنج هکتار اراضی زیر کشت مکانیزه این شهرستان در کشت اول برداشت شده است، تصریح کرد: کاشت و برداشت به صورت مکانیزاسیون از عوامل کاهش هزینه های تولید و افزایش راندمان است.



مدیر جهادکشاورزی عجب شیر با اشاره به تبدیل شهرستان عجب شیر به قطب کشت دوم محصولات زراعی آذربایجان شرقی گفت: تمام کشاورزان و بهره برداران این شهرستان باید پس از برداشت محصول کشت اول، نسبت به کشت محصول دوم اقدام کنند.



دانایی با تاکید بر توجه کشاورزان نسبت به کشت دوم یادآور شد: متاسفانه جایگاه کشت دوم برای برخی از کشاورزان منطقه به طور شایسته شناخته شده نیست وکشاورزان بایستی بیشترین بهره برداری ها را از اراضی خود ببرند.



وی با بیان اینکه کشت متناوب و دوم سبب بالارفتن توان اقتصادی کشاورزان و راهکار اساسی برای افزایش تولید در استان می باشد یادآور شد: با توسعه کشت دوم همچون کشت ذرت علوفه ای، ضمن افزایش درآمد کشاورزان قسمتی از نیازعلوفه دامداران نیز تأمین می شود.

