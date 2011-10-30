جواد کاظمیان درغرفه خبرگزاری مهر در هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها، ضمن بیان این مطلب افزود: استیلی از لحاظ فنی مربی بسیار خوبی است و من در این مدت دیده‌ام که وی تلاش زیادی برای موفقیت انجام می‌دهد. کسی که در فوتبال ایران می‌خواهد موفق شود باید حاشیه داشته و زرنگ باشد که خوشبختانه حمید استیلی وابسته به این موارد نیست و تنها به مسائل فنی فکر می‌کند.

وی ادامه داد: من همیشه به تفکرات مربیان خصوصا حمید استیلی که به نظرم یکی از بهترین مربیان ایران است، احترام می‌گذارم. باید به استیلی فرصت داد تا بتواند پرسپولیس را به شرایط مطلوب برساند.

بازیکن تیم پرسپولیس با ابراز رضایت و خوشحالی از پیروزی تیمش مقابل داماش اضافه کرد: در پرسپولیس مشکلات حاشیه‌ای بسیاری وجود دارد و صبر هواداران هم کم است اما مطمئنم می‌توان با فرصت دادن به استیلی منتظر نتایج خوب پرسپولیس بود.

کاظمیان در پاسخ به این سئوال که "ناراحت نیستید که چهار، پنج سال از عمرتان را در فوتبال امارات به هدر دادید؟"، خاطرنشان کرد: پشیمان نیستم و اگر پیشنهاد جدیدی داشته باشم به امارات می‌روم، زیرا فکرم آنجا راحت است.

وی با بیان اینکه سال گذشته در سپاهان پیر شد و اگر شرایط مهیا بود آن زمان به پرسپولیس می‌آمد، افزود: من بازیکن تیم ملی بودم و شاید اگر به اروپا می‌رفتم برایم بهتر بود اما اگر به چهار، پنج سال پیش برگردم بازهم همین راهی را که رفتم دوباره خواهم رفت.

بازیکن تیم پرسپولیس در پایان در مورد اینکه کدام تیم شانس قهرمانی دارد، گفت: شاید به این حرف من خیلی‌ها بخندند اما مطمئن باشید امسال هم قهرمان یکی از دو تیم پرسپولیس یا استقلال خواهند بود.