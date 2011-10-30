تولید رادیودارو با بومی سازی فناوری هسته ای در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نسرین سلطانخواه پیش از ظهر امروز یکشنبه در دیدار با زنان نخبه مصری، دو ملت مصر و ایران را دارای تمدنهای بزرگ و کهن توصیف کرد و افزود: اگر چه میان دو ملت سالها جدایی برقرار بود ولی هیچگاه پیوند قلبی دو ملت از میان نرفت.



معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اعمال تحریم ها علیه ایران، اظهار داشت: امروز که ابرقدرتها از تحریم ها نتیجه ای به دست نیاوردند دست به آپارتاید علمی ایران زدند و اخیرا از سوی ناشری به نام الزویر تحریم هایی اعمال شد و از انتشار مقالات علمی چند عضو هیئت علمی دانشگاه های ایران خودداری کرد.



وی با تاکید بر اینکه ایران از تحریمها برای خود فرصتی برای توسعه و پیشرفت استفاده کرد، ادامه داد: ایران این روزها را پیش بینی می کرد از این رو چند سال پیش در سازمان کنفرانس اسلامی پیشنهاد ایجاد یک سازمان علمی میان کشورهای اسلامی را ارائه داد.



سلطانخواه اضافه کرد: این سازمان می تواند مقالات علمی کشورهای اسلامی را جمع آوری و منتشر کند.



وی با اشاره به فناوریهای اولویت دار کشور چون نانو، بیو، ‌هوافضا و میکروالکترونیک ‌اضافه کرد: این معاونت سعی می کند تا این فناوریها را در راستای رفع نیازهای کشور هدایت کند از این رو چرخه تولید علم به ثروت را تبیین و ترسیم می کند.



رئیس بنیاد ملی نخبگان یکی از اولویت های کشور را فناوری هسته ای نام برد و یادآور شد: ما با توسعه و بومی سازی، این فناوری را در خدمت تولید رادیو داروها، تولید داروهای ضد سرطان و همچنین در حوزه کشاوری به کار گرفتیم و این سیاست در مراکز پژوهشی و دانشگاهی پیگیری شد.



سلطانخواه با تاکید بر بومی سازی فناوری هسته ای در کشور، گفت: نشانه آن هم ترور دو دانشمند هسته ای کشور از سوی صهیونیست ها است که این امر نشان می دهد آنها نه سیاستمداران که دانشمندان کشور را هدف قرار داده اند.



وی با تاکید بر اینکه این هشداری برای مردم مصر نیز هست، تاکید کرد: امروز دشمن وارد جنگ نرم شده است که مبارزه در میدان این جنگ به مراتب سخت تر از جنگ نرم است.