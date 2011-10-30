به گزارش خبرنگار مهر، بررسی شیوه‌های به کار رفته از سوی امام باقر (ع) برای احیاء و ساماندهی تشیع و مشکلات پیش روی حضرت در راستای این ساماندهی، وضعیت سیاسی و فرهنگی عصر امام باقر (ع) و نحوه شهادت امام پنجم شیعیان محورهای موضوعی ویژه برنامه "یادگار کربلا" است.

این برنامه به همت حجت الاسلام خلیلی در گروه گروه اندیشه و حکمت طراحی و تولید شده و از کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین ارسطا بهره گرفته است.

برنامه "یادگار کربلا" پنجشنبه 12 آ‌بان از ساعت 22:15 به مدت 40 دقیقه از رادیو معارف پخش خواهد شد.