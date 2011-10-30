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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۲۰

ویژه برنامه "یادگار کربلا" پخش می‌شود

ویژه برنامه "یادگار کربلا" پخش می‌شود

ویژه برنامه "یادگار کربلا" ویژه شهادت امام محمدباقر (ع) روز پنجشنبه 12 آبان ماه از رادیو معارف روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی شیوه‌های به کار رفته از سوی امام باقر (ع) برای احیاء و ساماندهی تشیع و مشکلات پیش روی حضرت در راستای این ساماندهی، وضعیت سیاسی و فرهنگی عصر امام باقر (ع) و نحوه شهادت امام پنجم شیعیان محورهای موضوعی ویژه برنامه "یادگار کربلا" است.

این برنامه به همت حجت الاسلام خلیلی در گروه گروه اندیشه و حکمت طراحی و تولید شده و از کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین ارسطا بهره گرفته است.

برنامه "یادگار کربلا" پنجشنبه 12 آ‌بان از ساعت 22:15 به مدت 40 دقیقه از رادیو معارف پخش خواهد شد.

کد مطلب 1447371

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