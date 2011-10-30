20.2 میلی متر بارش در شاهین دژ ثبت شد/ شمال آذربایجان غربی کم بهره از بارشها

به گزارش خبرنگار مهر، فرخ مطلبی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: طی این مدت همچنین بیشترین بارشها در سردشت با 17.5 میلی متر، پیرانشهر با 15.4 میلی متر و نقده با 15.2 میلی متر و کمترین میزان بارندگی در سلماس با 2.9 میلی متر، چالدران با سه و‌ خوی و ماکو با 3.2 میلی متر ثبت شده است .

وی همچنین مجموع بارندگیها آذربایجان غربی در سال جاری را 48.3 میلی متر اعلام کرد و بیان داشت: این میزان در مدت مشابه سال گذشته 11.3 و دوره آماری درازمدت مشابه نیز 15.2 میلی متر بوده است .

مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی اظهار داشت: در سال جاری نیز متوسط بارش ها در ارومیه 47.7 میلی متر، مدت مشابه سال گذشته 11.8 و دوره آماری درازمدت نیز 13.8 میلی متر ثبت شده است .

آذربایجان غربی در شمال غرب ایران دومین استان پرآب کشور محسوب شده و دارای 17 شهرستان بوده و با سه کشور ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان بیش از 890 کیلومتر مرز مشترک دارد.