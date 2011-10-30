فیلم سینمایی "مرادو" به زودی آماده اکران می شود

مجتبی صفرعلیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کلیه کارهای مونتاژ و صداگذاری و دیگر مراحل نهایی این فیلم در تهران در حال انجام است

صفر علیزاده تصریح کرد: در هیچ یک از دیگر استانها امکان انجام این کارها بر روی فیلم نیست.

وی بیان داشت: اگر فیلم ویدئویی بود کارهای نهایی آن سریعتر انجام می شد اما با توجه به زمان بر بودن هر یک از مراحل تهیه فیلم سینمایی، باید در اواخر آذرماه منتظر افتتاحیه این فیلم باشیم.

صفر علیزاده ادامه داد: امیدوارم بتوانیم همزمان در کرمان و تهران افتتاحیه این فیلم را داشته باشیم.

فیلم سینمایی مرادو اولین کار بلند و سینمایی استان کرمان است که به کارگردانی صفرعلیزاده در کرمان تصویربرداری شده است.

