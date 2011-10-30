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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۳۹

صفر علیزاده به مهر خبر داد:

فیلم سینمایی "مرادو" به زودی آماده اکران می شود

فیلم سینمایی "مرادو" به زودی آماده اکران می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: کارگردان فیلم مرادو گفت: مراحل نهایی فیلم سینمایی مرادو که شامل صداگذاری و مونتاژ و جلوه های ویژه است ظرف 45 روز آینده به پایان می رسد.

مجتبی صفرعلیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کلیه کارهای مونتاژ و صداگذاری و دیگر مراحل نهایی این فیلم در تهران در حال انجام است

صفر علیزاده تصریح کرد: در هیچ یک از دیگر استانها امکان انجام این کارها بر روی فیلم نیست.

وی بیان داشت: اگر فیلم ویدئویی بود کارهای نهایی آن سریعتر انجام می شد اما با توجه به زمان بر بودن هر یک از مراحل تهیه فیلم سینمایی، باید در اواخر آذرماه منتظر افتتاحیه این فیلم باشیم.

صفر علیزاده ادامه داد: امیدوارم بتوانیم همزمان در کرمان و تهران افتتاحیه این فیلم را داشته باشیم.

فیلم سینمایی مرادو اولین کار بلند و سینمایی استان کرمان است که به کارگردانی صفرعلیزاده در کرمان تصویربرداری شده است.
 

کد مطلب 1447373

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