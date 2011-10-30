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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۰۵

آقا بیگی در گفتگو با مهر:

امکان پرداخت الکترونیکی و غیرحضوری قبوض آب زراعی در گیلان فراهم شد

امکان پرداخت الکترونیکی و غیرحضوری قبوض آب زراعی در گیلان فراهم شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان گفت: این شرکت با هدف رفاه حال مشترکان امکان پرداخت الکترونیکی قبوض آب بهای زراعی را در سال جاری فراهم کرده است.

سیف الله آقا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مشترکان می توانند مبالغ بدهی جاری و سنواتی آب بهای زراعی خود را بطور الکترونیکی و غیرحضوری از طریق دستگاه های خودپرداز، POS، اینترنت، موبایل بانک و تلفنبانک بانک های ملی، صادرات و کشاورزی پرداخت کنند.

وی همچنین به برگزاری جلسه کمیته درآمد آب منطقه ای گیلان اشاره کرد و اظهارداشت: دراین جلسه مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی گیلان گزارش کاملی از وضعیت وصول آب بهای کشاورزی در سال جاری و نیز مطالبات سنوات گذشته شرکت ارائه کرد.

مدیرعامل آب منطقه ای گیلان گفت: در ادامه اعضا و کارشناسان کمیته درآمد آب منطقه ای به بحث و تبادل نظر درارتباط با راهکارهای که می تواند موجب رفع موانع و نیز سهولت در امر وصول و درآمد زایی شرکت شود، پرداختند.

وی همچنین از بهره برداری سالن تیراندازی مجموعه ورزشی آب منطقه ای گیلان خبرداد و افزود:  همزمان با برگزاری مسابقات شنای صنعت آب و برق کشور در رشت، سالن پنج خطه تیراندازی و دارت مجموعه ورزشی این شرکت به بهره برداری رسید.

آقا بیگی یادآورشد: برای تجهیز و راه اندازی این سالن تیراندازی افزون بر 490 میلیون ریال از محل اعتبارات آب منطقه ای گیلان هزینه شده است.

کد مطلب 1447375

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