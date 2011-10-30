امکان پرداخت الکترونیکی و غیرحضوری قبوض آب زراعی در گیلان فراهم شد

سیف الله آقا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مشترکان می توانند مبالغ بدهی جاری و سنواتی آب بهای زراعی خود را بطور الکترونیکی و غیرحضوری از طریق دستگاه های خودپرداز، POS، اینترنت، موبایل بانک و تلفنبانک بانک های ملی، صادرات و کشاورزی پرداخت کنند.

وی همچنین به برگزاری جلسه کمیته درآمد آب منطقه ای گیلان اشاره کرد و اظهارداشت: دراین جلسه مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی گیلان گزارش کاملی از وضعیت وصول آب بهای کشاورزی در سال جاری و نیز مطالبات سنوات گذشته شرکت ارائه کرد.

مدیرعامل آب منطقه ای گیلان گفت: در ادامه اعضا و کارشناسان کمیته درآمد آب منطقه ای به بحث و تبادل نظر درارتباط با راهکارهای که می تواند موجب رفع موانع و نیز سهولت در امر وصول و درآمد زایی شرکت شود، پرداختند.

وی همچنین از بهره برداری سالن تیراندازی مجموعه ورزشی آب منطقه ای گیلان خبرداد و افزود: همزمان با برگزاری مسابقات شنای صنعت آب و برق کشور در رشت، سالن پنج خطه تیراندازی و دارت مجموعه ورزشی این شرکت به بهره برداری رسید.

آقا بیگی یادآورشد: برای تجهیز و راه اندازی این سالن تیراندازی افزون بر 490 میلیون ریال از محل اعتبارات آب منطقه ای گیلان هزینه شده است.