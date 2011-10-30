۱۹۰ عکاس در بخش عکاسی جشنواره "طواف تا ولایت"

به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۹۰ عکاس از سراسر کشور با ۴۵۵ عکس در این جشنواره حضور دارند. در این بخش مسعود زنده روح کرمانی، افشین شاهرودی و کیارنگ اعلایی داوری را بر عهده دارند و آثار برگزیده و راه یافته به نمایشگاه را انتخاب می‌کنند.

از آنجایی که موضوع‌های بخش عکاسی همان موضوع‌های مقرر شده برای جشنواره یعنی ولایت و آفرینش، بندگی، یکتاپرستی، وحدت، غدیر، قربان و حج است، مسئولان برگزاری این بخش کوشیده‌اند تا با وسواس فراوان داورانی را برگزینند که در زمینه عکاسیِ مفهومی از تجربه و دانش بسیاری برخوردار باشند.

- همایش علمی نخستین جشنواره هنرهای اسلامی "طواف تا ولایت" در چهار موضوع اصلی برگزار می‌شود. حکمت هنر اسلامی، معماری، هنرهای تجسمی و هنرهای نمایشی، چهار بخشی هستند که پژوهشگران حوزه فرهنگ و هنر مقالات خود را پیرامون آنها به جشنواره ارسال کرده‌اند. هیئت داوران این همایش را احمد ضابطی جهرمی، یعقوب آژند، سیدحسن حسینی، عبدالحسین خسروپناه"و محمدعلی رجبی تشکیل می‌دهند.

علاوه بر شرکت کنندگان آزاد، در بخش حکمت هنر اسلامی، استادانی چون غلامحسین دینانی و عبدالحسین خسروپناه سخنرانی کرده و علی معلم دامغانی، حسنعلی پورمند و دکتر علی اصغر فهیمی‌فر مقالاتی را ارائه خواهند کرد. همچنین در بخش معماری مجتبی انصاری، محمدرضا بمانیان و محمدجواد مهدوی‌نژاد، در بخش هنرهای تجسمی استادانی چون محمد خزایی، مرتضی حیدری، حمید مهرنگار و امیر حسن ندایی و در بخش هنرهای نمایشی نیز حامد سقایان، محمدجعفر یوسفیان کناری و دکتر محمد علی صفورا مقالات خود را ارائه می‌کنند.



- ۱۴ استاد مطرح نگارگری آثار خود را در نمایشگاه نخستین جشنواره هنرهای اسلامی"طواف تا ولایت" به نمایش می‌گذارند.

با شرکت ۱۴ استاد مطرح نگارگری آثار مدعوین نگارگری در این جشنواره به نمایش گذاشته می‌شود.اردشیر مجرد تاکستانی، هادی آقا میری، مجید مهرگان، حسین عصمتی، مهدی خدا پناه، امیرحسین آقامیری، امیر طهماسبی، سلینا پوریا،‌ محمد حسین آقامیری، جلیل جوکار، مهرالزمان فخار منفرد، محسن آقا میری، محمد علی رجبی، خشایار قاضی زاده استادانی هستند که در این بخش شرکت می‌کنند.



- بخش سفال این جشنواره به دبیری جعفر نجیبی ۱۵۰ اثر را برای شرکت در جشنواره برگزید. داوری آثار ارسالی را منیژه آرمین، سوسن خطایی و مهران هوشیار به عهده داشتند.همچنین علاوه بر آثاری که برای نمایش در جشنواره برگزیده شده اند بخش سفال در قسمت مدعوین میزبان آثار استادان برجسته ای چون محمد میر شفیعی، سوسن خطایی، غلامحسین مهری، منیژه آرمین، جعفر نجیبی، نادر جلال و مجید ضیایی است.

- ۱۶۸ اثر در سبکهای مختلف نقاشی از رئالیست تا پست مدرن به دبیرخانه نخستین جشنواره هنرهای اسلامی "طواف تا ولایت" ارسال شده است. در حال حاضر بخش نقاشی یکی از بخش‌هایی به شمار می‌رود که با استقبال چشم گیر هنرمندان مواجه شده و در آن آثاری از استادان این حوزه نیز به نمایش گذاشته می‌شود. عبدالمجید حسینی راد، اصغر کفش چیان مقدم، مرتضی اسدی سه استاد شناخته شده و مطرح در زمینه نقاشی داوران این بخش هستند که دبیری آن برعهده احمد خلیلی فرد است.

- آثار برگزیده نخستین دوره از این جشنواره در بخش سفال، نقاشی، ‌نگارگری، خوشنویسی برای انتشار در نشریه روزانه جشنواره (بولتن) و کتاب جشنواره ( کاتالوگ ) عکاسی شده اند. از برگزیدگان و آثار راه یافته به جشنواره در بخش‌های خوشنویسی،‌ نگارگری،‌ نقاشی، سفال، پوستر و عکاسی جشنواره مجموعه عکس‌هایی تهیه خواهد شد تا در نشریه روزانه جشنواره (بولتن) و کتاب جشنواره ( کاتالوگ ) منتشر شود.

کتاب نخستین جشنواره هنرهای اسلامی"طواف تا ولایت" که شامل معرفی آثار و هنرمندان آن و نیز معرفی عوامل و دبیران و داوران جشنواره خواهد بود، با سردبیری کیوان کثیریان منتشر می‌شود. سردبیری نشریه روزانه این جشنواره نیز بر عهده فاطمه رحیمی است.

نخستین جشنواره هنرهای اسلامی "طواف تا ولایت" با حمایت معاونت امور هنری و همکاری مراکز تخصصی موسیقی، تجسمی، نمایشی و بنیاد فرهنگی هنری رودکی، به دبیری شهرام گیل‌آبادی از ۱۶ تا ۲۴ آبان و در بازه زمانی دو عید فرخنده قربان و غدیر در تهران برگزار می‌شود.