جشنواره امام حسین(ع) موجب خلق آثار بدیع با رویکرد دینی و ولایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمسعود نقیب اظهار داشت: ایجاد بصیرت مهمترین شاخص فرهنگ متعالی حسینی و فرهنگ عاشورایی است.



وی بیداری اسلامی ملتهای جهان را نشات گرفته از نهضت عظیم عاشورا و منبعث از افکار متعالی امام حسین (ع) ذکر کرده و افزود: امام حسین (ع) به عنوان برجسته ترین نماد عزت و آزادگی و مکارم انسانی است و انسانهای آزاده او را الگوی بارز و مصداقی ارزشمند از صلابت و ایثار می دانند و با تاسی از آموزه های نهضت عظیم آن امام همام تحولی شگرف در دنیا پدید می آورند.

وی همچنین عاشورا و فرهنگ حسینی را تبلور عینی ولایت پذیری عنوان کرد و تصریح کرد: عشق و محبت به ائمه اطهار (ع) باید توام با ولایت پذیری و تبعیت از فرامین آن بزرگواران باشد.

نقیب تاکید کرد: فرهنگ حسینی و عاشورایی در جان و روح انسانهای مشتاق ریشه دوانده و استحکام یافته است و محدود به زمان و جغرافیای خاصی نیست.

رئیس سازمان اسناد شمالغرب کشور با اشاره به اینکه منشاء قیام امام حسین(ع) پاسداری از ارزشهای دینی و اسلامی بود اظهار داشت: هنرمندان و شعرا باید با توجه به رسالت خطیر خود پیام رسان نهضت امام حسین (ع) باشند.

به گفته وی، آذربایجان و تبریز خاستگاه علما، ‌شعرا،‌ ادبا و هنرمندان فرهیخته و متعهد است که زلال عشق به اباعبدالله الحسین (ع) در عمق باورهای پاک آنان جریان داشته و به تبیین عظمت و محتای عاشورا،‌انگیزه ها ،‌اهداف و دستاوردهای آن پرداخته اند.

نقیب تبریز را مرکز ثقل عشق به ابا عبدالله الحسین (ع) دانست و گفت: در حال حاضر چند هزار هیئت حسینی در تبریز و سایر شهرهای استان فعالیت می کنند که این خود نشان از محبت خاص مردم این مرز و بوم به ائمه اطهار (ع) است.

آیین اختتامیه و معرفی نفرات برتر نخستین جشنواره فرهنگی هنری امام حسین (ع) بیست و یکم آبان ماه جاری در تبریز برگزار شده و طی آن از چند تن از پیشکسوتان و پیرغلامان بارگاه اباعبدالله الحسین (ع) تجلیل خواهد شد.