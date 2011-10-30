باران بازار چتر فروشان را گرم کرد/ رحمت واسعه الهی برای همه

به گزارش خبرنگار مهر، بارش رحمت الهی عده زیادی از شهروندان را وادار به پوشیدن لباسهای گرم و استفاده از چتر کرده است.

این روزها تقریبا همه چتر به دست از پیاده روهای شهر عبور می کنند و در این میان چتر فروشها بی توجه به اینکه خودشان خیس می شوند مشغول کسب و کارند.

چتر فروشهای هشتگرد که اغلب بوسیله موتور ایاب و ذهاب می کنند این روزها بازارشان سکه است و مدام می گویند: " ای خدا شکرت ، بازم ببار" .

یک چترفروش به خبرنگار مهر گفت: در خواب هم نمی دیدیم اینقدر باران ببارد. تا حالا نشده چند روز پشت سر هم و آن هم بدون وقفه اینقدر باران ببارد.

علی قطبی زاده که به شدت خوشحال است گفت: من به محض شنیدن خبر آغاز بارندگیها به مرکز فروش چتر در بازار رفتم و 500 چتر آوردم که همه آنها تا دیروز عصر به فروش رفت و دوباره امروز صبح زود از بازار چتر آوردم.

وی اظهار داشت: در بعضی شهرهای کشور مغازه هایی خاص چترفروشی وجود دارد و می توان گفت شغل چترفروشی هم دارند اما در هشتگرد اینگونه نیست و گاهی ممکن است چنین وضعیتی پیش آید.

چتر فروش دیگری در گوشه ای از شهر داد می زد :" چتر ببر، سرما نخور". وی که با موتور سیکلت بساط چترهایش را پهن کرده بود خودش یک چتر را به درختی آویزان کرده و برای خودش پناهگاهی از بارش بی امان باران ساخته بود.

اکبر یوسفی به مهر گفت: داد هم نزنیم مشتریها به خود خود می آیند و با قیمتها و مدلهای چترها سر و کله می زند و در آخر یکی را می خرند چون به آن نیاز دارند.

یک مغازه دار هم گفت: ما گاهی چند تایی چتر می آوریم اما فکر نمی کردیم اینقدر مشتری پیدا کند و ما به هر حال دیگر چتری برای فروش نداریم.

وی که طبع ادبی داشت: گفت در حالیکه ما دعا می کنیم باز هم باران ببارد تا بازار چتر همچنان داغ باشد، عده ای دعا می کنند که آفتاب شود!

امید که باران رحمت الهی برای همه رحمت واسعه باشد.