هزار دانش آموز خواف به مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعزام می شوند

به گزارش خبرنگارمهر، منصور موسوی ظهر یکشنبه در مراسم آغاز اعزام کاروان های دانش آموزی به مناطق عملیاتی دفاع مقدس، ضمن تاکید بر استمرار این حرکت فرهنگی خواستار همکاری جدی مسئولان ادارات با ستاد راهیان نور شهرستان شد.

وی گفت: اعزام کاروان های دانش آموزی راهیان نور، تلاشی برای ایجاد درک عمیق تر از ارزش های دینی و فرهنگ شهادت در نسل جوان است.

وی حضور در مناطق عملیاتی و دیدن این مناطق از نزدیک را توفیق الهی و فرصتی مغتنم دانست و ادامه داد: زائران مناطق جنگی بایستی از این فرصت برای مطالعه و درک ویژگی های بارز شهدا و انتخاب آنان به عنوان الگوهای رفتاری خویش استفاده کنند.

معاون فرماندار خواف با بیان اینکه ایستادگی در برابر ایادی استکبار جهانی با دستان خالی تنها با داشتن اسلحه ایمان میسر است، ابراز امیدواری کرد: نسل جوان جامعه به ویژه دانش آموزان اعزامی به مناطق جنگی با نگاه تیزبین خود بتوانند نقاط درخشان جنگ تحمیلی را رصد و آن را در اذهان خویش ثبت کنند.