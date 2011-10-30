احداث سد سرنی میناب روند توسعه منابع آب را تسریع می کند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر زیرراهی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: سدهای سرنی میناب و گابریک جاسک از طرح های توسعه منابع آب هستند که با احداث آنها می توان بخشی از آب کشاورزی این مناطق را تامین کرد. سد سرنی با حجم 61 میلیون متر مکعب علاوه بر تامین آب شرب بندرعباس به میزان 19 میلیون متر مکعب، سالانه 9 میلیون متر مکعب حق آبه زیست محیطی را نیز تامین میکند.سد گابریک هم با حجم مفید 240 میلیون متر مکعب اراضی پایین دست خود را به وسعت 4هزارو 500 میلیون متر مکعب آبیاری خواهد کرد.

وی عنوان کرد: با ایجاد سدهای کوچک و آب بندانها که نیاز های فوری در زمینه مدیریت آب است، می توان برای طولانی مدت این آبهای سرگردان را مدیریت کرد که علاوه بر توسعه کشاورزی و طرح های آبخیزداری باعث تقویت سفره های زیرزمینی هم می شود.

زیرراهی بیان داشت: پیش بینی شده مصرف آب شرب استان در افق 1410 به 111 میلیون متر مکعب در سال افزایش یابد که طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته 65 میلیون آن از سد استقلال، 25 میلیون از سد سرنی، 12 میلیون از چاههای میناب و هشت میلیون متر مکعب نیز از چاههای شمیل تامین می شود.

وی اضافه کرد: با کنترل آبهای سطحی در بالادست دیگر مشکلی در زمینه کمبود آب شرب در استان نخواهیم داشت.

وی همچنین در بحث کنترل و مدیریت سیلاب ها تأکید کرد: ساماندهی و تعیین حد و بستر رودخانه ها یکی از مهمترین و اساسی ترین کارهایی است که می توان برای مهار سیلابها از آن بهره گرفت که خوشبختانه اقدامات خوبی در حال انجام است.

وی تصریح کرد: قطعا یکی از کارهایی که می توان با بهره گیری از آن کشاورزی و صنعت را نیز همگام با آن در استان ترقی داد، بحث توسعه طرحهای منابع آب است.