آسپرین خطر توسعه سرطان ارثی را کاهش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه نیوکسل با مشارکت 10 کشور اروپایی دریافتند که مصرف روزانه یک قرص آسپرین حداقل به مدت 2 سال می تواند خطر نوعی سرطانهای ارثی را در افراد مبتلا به "سندروم لینچ" به میزان 60 درصد کاهش دهد.

بررسیها نشان می دهد که منشای حدود 10 درصد از تمام موارد سرطانها به صورت ارثی والدین و از طریق ژنها منتقل می شوند و در حقیقت، سندروم لینچ یک شرط ژنتیکی برای توسعه سرطانهای پوست، مغز، روده کوچک، رحم و معده است.

اکنون این تحقیقات نشان می دهد که مصرف آسپرین می تواند خطر توسعه این بیماریها به ویژه سرطان روده و رحم را تا حد قابل توجهی کاهش دهد.

این محققان که نتایج کشف خود را در مجله پزشکی "لانست" منتشر کردند دریافتند افراد مبتلا به شرط ژنتیکی که به مدت سالها و به طور منظم روزانه یک قرص "اسید استیل سالیسیلیک" (آسپرین) مصرف می کنند کمتر با خطر توسعه سرطانهای ارثی مواجهند.

هرچند توانایی آسپرین در پیشگیری از تومورهای وراثتی تقریباً تائید شده است اما هنوز واضح نیست که آیا فواید مصرف روزانه این قرص نسبت به عوارض جانبی آن بیشتر است یا خیر.

درحقیقت، مصرف روزانه آسپرین به خاطر خاصیت رقیق کنندگی خون، خطر خونریزی داخلی و زخم معده را افزایش می دهد. به همین دلیل پزشکان به طور معمول، مصرف روزانه این دارو را به عنوان یک استراتژی پیشگیرانه در مقابله با سرطان توصیه نمی کنند.

این تحقیق بر روی هزار بیمار متاثر از سندروم لینچ انجام شد. این شرط وراثتی، 50 درصد خطر بیماری سرطان روده و رحم را در طول زندگی افزایش می دهد.

حق امتیاز داروی آسپرین 114 سال قبل به ثبت رسید و امروز به عنوان یکی از ارزانترین و رایج ترین داروها در دنیا شناخته می شود. به همین منظور این دانشمندان بدون تحقیق درباره عوارض جانبی مصرف این دارو تنها به بررسی نتایج بسیار مثبت این قرص اقتصادی در مبارزه با سرطانهای وراثتی پرداخته اند.

این محققان بین سالهای 1999 تا 2005 بر روی 861 فرد متاثر از سندروم لینچ روزانه 600 میلیگرم آسپرین تجویز کردند (برای پایین آوردن تب، 500 میلیگرم آسپرین مصرف می شود).

سپس محاسبه کردند که 19 مورد در گروه مصرف کننده آسپرین و 34 مورد در گروه پلاسیبو (گروه کنترل) سرطان را توسعه دادند. بنابراین در شرکت کنندگانی که آسپرین مصرف می کردند خطر توسعه سرطان به میزان 60 درصد کاهش یافته بود.

نتایج تحقیقات دیگری که در سال 2010 توسط محققان دانشگاه آکسفورد انجام شد، نشان داد در افرادی که 75 میلیگرم در روز آسپرین حداقل به مدت 4 سال مصرف می کردند خطر توسعه سرطان به میزان 20 درصد کاهش یافت.