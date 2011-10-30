امنیت عراق با خروج اشغالگران بیشتر خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان صبح امروز یکشنبه با سعید جلیلی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای‌عالی امنیت ملی، در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از روند تحولات و پیشرفت‌های سیاسی و اقتصادی عراق و منطقه اقلیم کردستان ، حمایت کامل و همه جانبه جمهوری اسلامی ایران را با برشمردن فرصت‌های مشترک دو کشور برای رشد و توسعه اقتصادی اعلام کرد.



دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، امنیت را عامل اساسی در رشد روابط دوجانبه دانست و افزود: با خروج اشغالگران عراق به برقراری امنیت نزدیک‌تر خواهد شد.



مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از تحولات اخیر عراق در زمینه های اقتصادی و توسعه امنیت، از نقش ایران در عبور عراق از بحران‌های گوناگون و همچنین همکاری‌های فی‌مابین در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی تشکر کرد.

