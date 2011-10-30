صادرات استان قزوین به مالزی تا یک میلیون دلار افزایش خواهد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم ظهر امروز در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در سالن باغستان اظهارداشت: خوشبختانه در سفر هیئت تجاری مالزیایی به استان به توافق های خوبی رسیدیم که با تعیین هیئت های ویژه ای برای اجرایی شدن آنها اقدام خواهیم کرد.

عجم گفت: برخی تصمیمات در سطح ملی است که نیازمند زمان بیشتر و پیگیری آن در پایتخت های دو کشور است اما با جدیت و عزم دو طرف هیچ مشکلی در اجرایی شدن مصوبات تفاهم شده وجود ندارد.

راه اندازی اتاق تجاری قزوین در سلانگور مالزی

استاندار از راه اندازی اتاق تجاری قزوین در کشور مالزی خبرداد و تصریح کرد: با تلاش اتاق بازرگانی استان از چند ماه گذشته خوشبختانه اتاق تجاری قزوین در ایلات سلانگور مالزی تاسیس و راه اندازی شده که یکی از آثار آن افزایش سفرهای تجاری بازرگانان دو کشور ایران و مالزی است که تداوم این کار به سرمایه گذاری های مشترک نیز منجر خواهد شد.

عجم بیان کرد: دوبرابر شدن حجم صادرات استان به مالزی از دیگر میزهای راه اندازی این اتاق تجاری است به طوری که حجم 137 هزار دلاری کالا از استان به مالزی در نیمه اول امسال دوبرابر شده و به 237 هزار دلار رسیده است.

استاندار قزوین اظهارداشت: در این راستا تا پایان امسال چشم انداز توسعه صادرات تا 500 هزار دلار پیش بینی شده و امیدواریم تا پایان سال 91 حجم صادرات به یک میلیون دلار افزایش یابد.

وی گفت: خواهر خواندگی قزوین و سلانگور در تسریع این کار کمک خواهد کرد و در سفرهای بعدی بندهای مصوبات اجرایی خواهد شد.

بررسی همکاری در احداث منوریل/ مترو/ دفع پسماند

عجم یادآورشد: برخی از موارد مطرح شده از جمله توانمندی های مالزی در اجرای طرحهایی چون منوریل، مترو، مسکن و دفع پسماند که در توانمندی کشور مالزی قرار دارد نیازمند بررسی کارشناسی و ظرفیتهای طرف خارجی است که در پایان این سفر با تعیین هیئتهای ویژه ای این موارد پیگیری خواهد شد.

وی گفت: در تولید محصولات غذایی حلال هم استان ما ظرفیتهای خوبی دارد که می تواند مورد استفاده دوستان ما در مالزی قرار گیرد که این هیئت از سرمایه گذاری مشترک و انتقال دانشجو و استاد و نیز دانشمندان دو طرف اعلام آمادگی کرده است.

استاندار، توریسم اسلامی و توسعه مناسبات گردشگری بین قزوین و سلانگور را از دیگر موارد مطرح شده در این سفر عنوان کرد.