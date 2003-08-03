كمال تبريزي : بزرگترين معضل موجود در سينما خودمان هستيم

كمال تبريزي در گفت و گو با خبر نگار هنري" مهر " پيرامون راهكارهاي گريز از عدم برنامه ريزي كلان فرهنگي در سينما با ذكر اين مطلب ، نبود استراتژي فرهنگي را مهمترين نقص فرهنگي كشور دانست و در باره عمده دليل بروزاين كمبود گفت :" چون همه جانبه فكر نمي كنيم لطمه و ضربه مي خوريم . در اين شرايط هيچ گاه به مرحله اي نمي رسيم كه منافع خودمان را در گرو منافع ديگران بينيم . مثلا در سينما وقتي تهيه كننده قوي مي شود بدين معني است كه اتحاديه تهيه كنندگان بزرگ مي شود و اين خود بدان معني ست كه همه سينماي ايران بزرگ مي شود . يعني همه ما از رشد سينما نفع خواهيم برد . اگر اين را نفهميم كه وقتي فروش فيلمي بالا برود در كمترين تاثير مي تواند مردم را با سينما آشتي بدهد و تنها به همين دليل علاوه برتهيه كننده ديگر اهالي سينما هم از موفقيت آن سود مي برند هرگز نمي توانيم منافع عمومي رابر منافع شخصي مقدم بدانيم . متاسفانه اين را درك نكرده ايم و دائم مي گوئيم پول ما ، فيلم ما؛ بخاطر همين است كه هنوز حتي برسر زمان اكران فيلم ها دعوا مي شود !"

تازمانيكه به اين نتيجه نرسيم كه خودمان بايد براي خودمان برنامه ريزي كنيم فرجي حاصل نمي شود . نبايد فراموش كنيم كه برنامه ريزي ديگران همواره برنامه ريزي اي سفارشي است

كارگردان فيلم فرش باد اين شرايط را حاصل تفكري غلط تلقي كرد و افزود :" تا وقتي فقط به منافع شخصي خود فكر كنيم هيچگاه به جايي نمي رسيم . "

وي در ادامه اتكا به مديريت فرهنگي براي سامان دهي به سينماي ايران در شرايط موجود را منتفي دانست و گفت :" تازماني كه به اين نتيجه نرسيم كه خودمان بايد براي خودمان برنامه ريزي كنيم توفيقي حاصل نمي شود . نبايد فراموش كنيم كه برنامه ريزي ديگران همواره برنامه ريزي اي سفارشي است ."

تبريزي در مورد راهكارهاي خروج از وضعيت فعلي گفت :" اتحاديه تهيه كنندگان ، انجمن كارگردانان و انجمن فيلمنامه نويسان به عنوان سه راس اصلي سينما بايد ساختار سينما را تعريف كنند . در اين تعاريف از عمده ترين تا جزئي ترين مسائل بايد پيش بيني شوند."

وي همچنين حركت صنفي خانه سينما را حركتي ارزيابي كرد كه در نيمه راه از مسير خارج شد.

ا و افزود :"چرا بايد در خانه سينما با هم دعوا كنيم يا تصميم بگيريم امسال به كساني كه سال گذشته جايزه گرفته اند جايزه ندهيم . در حالي كه هدف از جمع شدن ما در خانه سينما حمايت از سينماي ايران است . كانون ها و انجمن ها وقتي معنا پيدا مي كنند كه اعضاي آنها باهم و در جهت منافع عمومي حركت كنند نه اينكه مشغول دعواهاي سطحي درون صنفي شوند .اگر همه تشكل ها به درستي تشكيل شوند ديگر كسي نمي تواند براي ما برنامه ريزي كند بلكه اين ما هستيم كه براي دولتمردان برنامه ريزي مي كنيم ."

تبريزي تاكيد كرد :" فراموش نكنيد تا زماني كه دولتمردان براي ما برنامه ريزي مي كنند با هم برخورد خواهيم داشت . "

وي در مورد وظايف نهاد هاي دولتي در عرصه هاي فرهنگي توضيح داد :"وظيفه دولت و نهاد هاي دولتي داشتن نقش نظارتي ست . نقش هاي ديگر را خودمان بايد ايفا كنيم و حقوقمان را مطالبه كنيم . "



اين كارگردان تقابل ميان فيلمسازان و مسئولان را چنين تشريح كرد :" فيلمساز بايد فيلم خود را بسازد و دولت به عنوان ناظر بايد ايراد بگيرد و در اين تبادل، ساختاري مفيد شكل بگيرد .اما مديريت دولتي ما ترجيح مي دهد آب از آب تكان نخورد و فيلم هاي ساده و بي خطر اكران شود در حاليكه آنچه كه همواره بايد دغدغه ماباشد اين است كه چگونه در آثار سينمايي مسائل جامعه را نشان بدهيم ."

من بايد فيلم بسازم و دولت به عنوان ناظر بايد ايراد بگيرد . د رمقابل بايد از فيلمم دفاع كنم و در اين تبادل، ساختاري مفيد شكل بگيرد . درحالي كه مديريت دولتي ترجيح مي دهد آب از آب تكان نخورد و فيلم هاي ساده و بي خطر اكران شود

اين فيلمساز با تاكيد مجدد براين مسئله كه اگر ما خودمان فكري نكنيم مديريت دولتي نمي تواند كاري براي مان انجام دهد ديگر نتايج نبود استراتژي فرهنگي را مخاطب گريزي دانست و افزود :" شرايط موجود باعث شده تهيه كننده ديگر تمايلي به ساخت فيلم تكان دهنده و تاثير گذار نداشته باشد بلكه فيلمنامه اي را تهيه كند كه به سرعت به آن پروانه نمايش بدهند . ديگر كسي به اين فكر نمي كند كه در مورد معضلات و مشكلات فيلم بسازد . درنتيجه فيلمساز ايراني فيلمي مي سازد كه هيچ نسبتي با جامعه اش ندارد . به همين خاطر است كه الان ما پشت سر مردم حركت مي كنيم و روشنفكروفيلمساز ايراني ديگر پيشتاز نيستند . در حال حاضر مردم پيرامون موضوعاتي حرف مي زنند كه سينماگران حتي جرات نزديك شدن به آن را ندارند . براي همين است كه سينما ديگر نمي تواند با خانواده ها ، مردم ،جوانان و جامعه ارتباط برقرار كند ."

تبريزي در پايان گفت :" جامعه سينماي ايران زماني مي تواند برنامه ريزي داشته باشد كه اعضاي آن دور هم جمع شوند و به منافع عمومي فكر كنند نه به جيب خودشان . "

