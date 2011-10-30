اجرای نمایش " آفرینش از نوعی دیگر " در لاهیجان

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش به نویسندگی " عبدالحی شماسی " و کارگردانی مشترک محمدعلی صادق حسنی و عبدالحی شماسی از 9 تا 20 آبان ماه جاری همه روزه ساعت پنج عصر در سالن نمایش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لاهیجان اجرا خواهد شد.

نمایش " آفرینش از نوعی دیگر" برداشتی آزاد از داستان " پدر ژپتو و پینوکیو" است، در واقع نویسنده از داستان این نمایش در حین نوشتن الهام گرفته ‌است.

در این نمایش نامی از پدرژپتو و پینوکیو آورده نمی ‌شود و داستان اشاره دارد به دکتری که با تکنیک و شیوه VIS شخصی را بارور می‌ کند و انسانی را به وجود می ‌آورد ...

نمایش " آفرینش از نوعی دیگر" محمد علی حقانی ‌فر، رضا جوشنی، حمیدرضا شعبانی، مصطفی خوش‌ نشین و فاطمه علی ‌پرست به ایفای نقش می پردازند.

طراحی صحنه این نمایش برعهده علی شیدیان بوده و نگارنادری، دستیار کارگردان نمایش است.

همچنین این نمایش در سال 89 در بیست ‌و نهمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر در بخش ویژه نیز شرکت کرد.