ایران آماده همکاری و مشارکت با تونس در مسیر پیشرفت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد در دیدار سفیر جدید تونس با اظهار خرسندی از حاکم شدن اراده مردم تونس و برگزاری انتخابات موفق در این کشور گفت: دو ملت در طول تاریخ از روابط بسیار مطلوبی برخوردار بودند و امروز باید روابط دو ملت مسلمان و فرهنگی هر چه بیشتر گسترش یابد.



رئیس جمهور با بیان اینکه هیچ محدودیتی در مسیر گسترش روابط دو کشور وجود ندارد، گفت: روابط ایران و تونس به نفع دو ملت و منطقه است و هیچ کس از آن زیان نمی کند.



احمدی نژاد اظهار امیدواری کرد با تشکیل دولت و تدوین قانون اساسی جدید تونس دولت و ملت این کشور بتوانند به سرعت کاستی ها را جبران و تونس را به جایگاه شایسته خود برسانند.



سفیر جدید تونس نیز پس از تقدیم استوارنامه خود با اظهار خرسندی از اینکه به عنوان اولین سفیر بعد از انقلاب ژانویه تونس به ایران اعزام شده است، گفت: رهبران و مسئولان جدید تونس اهتمام وافری به تقویت روز افزون روابط دیرینه و تاریخی دو ملت در بخش های مختلف دارند.



وی ایران را کشوری با تمدن تاریخی و غنی توصیف کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی در تحولات منطقه ای دارد و بدون شک در آینده از بزرگترین و مهمترین کشورهای اسلامی خواهد بود.