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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۳۳

برای تامین نظر شورای نگهبان؛

مجلس ایرادات چهار لایحه‌ را اصلاح کرد

مجلس ایرادات چهار لایحه‌ را اصلاح کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان چهار لایحه‌ اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، این چهار لایحه که گزارش اصلاح آن از کمیسیون صنایع و معادن در جلسه امروز قرائت شد، به دلیل پیوست نشدن اساسنامه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود که نمایندگان با ضمیمه کردن اساسنامه ‌های مربوطه، این لوایح را اصلاح کردند.

لایحه عضویت ایران در اتحادیه بین‌المللی تائید صلاحیت آزمایشگاهی، لایحه عضویت ایران در مجمع بین‌المللی تائید صلاحیت، لایحه عضویت ایران در بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت و لایحه عضویت ایران در گروه مطالعات بین‌المللی مس چهار لایحه ‌ای بود که مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه به اصلاح آنها جهت تامین نظر شورای نگهبان رای داد. 
کد مطلب 1447403

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