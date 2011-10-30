ساخت بیمارستان میاندرود در عید غدیر خم آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی رجبی ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه بخشدار گهرباران اظهار داشت: ارتباط بیشتر و مستمر مدیران مازندران و کشور با مردم منطقه میاندرود از برکات شهرستان میاندرود است.

وی با اشاره به فعالیتهای فرمانداری از بدو تاسیس تاکنون گفت: با 3.5 میلیارد تومان اعتباری که برای تملک دارایی اختصاص یافته است قول داده که هر 15 روز در شهرستان میاندورد یا پروژه ای افتتاح خواهد شد و یا کلنگ ساخت آن زمین خواهد خورد.

رجبی گفت: هم اکنون در 15 روستا در شهرستان میاندورد در حال ساخت دهیاری هستیم و در عید غدیر ساخت بیمارستان شهرستان میاندورد کلنگ زنی خواهد شد.

فرماندار میاندرود با بیان اینکه شش کیلومتر کندرو در محدوده اصلی شهرستان وجود دارد افزود: چهار زیر گذر در طول این مسیر احداث خواهد شد که اعتبارات ساخت آن تامین شده است.

وی اضافه کرد: پس از ساخت زیر گذر روستای بادله زیر گذر شهر سورک آغاز خواهد شد که حداقل اعتبار این پروژه ها 350 میلیون تومان است.

رجبی افزود: در بحث اعتبار حوادث از بسیاری از شهرستانها جلوتر هستیم و تلاش شده که این اعتبار به عدالت در بخش های مختلف منطقه تقسیم شود.

وی با اشاره به پیگیری مستمر در خصوص رفع مشکل کارخانه سایپا در بخش گهرباران افزود: با حل مشکل کارخانه سایپا حداقل برای 500 نفر اشتغال زدایی خواهد شد.

رجبی گفت: برای آوردن شرکت میهن به شهرستان میاندرود تلاشهای زیادی صورت گرفته که با آمدن این شرکت بیش از هزار و 600 نفر نیروی مستقیم وارد عرصه کار و تولید می شوند.

فرماندار میاندرود، اولین کار در آمایش یک سرزمین را شناسایی استعدادها و ایجاد زیر ساختها و گسترش امکانات منطقه برشمرد و اظهار داشت: با تلاش های مستمر در این خصوص کارهای مهمی صورت گرفته که مهم ترین آنها فرستادن کتابچه شهر شش روستا از توابع شهرستان میاندورد به وزارت کشور است.