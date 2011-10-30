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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۳۱

رجبی اعلام کرد:

ساخت بیمارستان میاندرود در عید غدیر خم آغاز می شود

ساخت بیمارستان میاندرود در عید غدیر خم آغاز می شود

میاندرود - خبرگزاری مهر: فرماندار میاندرود از آغاز ساخت بیمارستان در شهرستان، همزمان با عید سعید غدیر خم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رجبی ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه بخشدار گهرباران اظهار داشت: ارتباط بیشتر و مستمر مدیران مازندران و کشور با مردم منطقه میاندرود از برکات شهرستان میاندرود است.

وی با اشاره به فعالیتهای فرمانداری از بدو تاسیس تاکنون گفت: با  3.5 میلیارد تومان اعتباری که برای تملک دارایی اختصاص یافته است قول داده که هر 15 روز  در شهرستان میاندورد یا پروژه ای افتتاح خواهد شد و یا کلنگ ساخت آن زمین خواهد خورد.

رجبی گفت:  هم اکنون در 15 روستا در شهرستان میاندورد در حال ساخت دهیاری هستیم و در عید غدیر ساخت بیمارستان شهرستان میاندورد کلنگ زنی خواهد شد.

فرماندار میاندرود با بیان اینکه شش کیلومتر کندرو در محدوده اصلی شهرستان وجود دارد افزود: چهار زیر گذر در طول این مسیر احداث خواهد شد  که اعتبارات ساخت آن تامین شده است.

وی اضافه کرد: پس از ساخت زیر گذر روستای بادله زیر گذر شهر سورک آغاز خواهد شد که حداقل اعتبار این پروژه ها 350 میلیون تومان است.

رجبی افزود: در بحث اعتبار حوادث از بسیاری از شهرستانها جلوتر هستیم و تلاش شده که این اعتبار  به عدالت در بخش های مختلف منطقه تقسیم شود.

وی با اشاره به پیگیری مستمر در خصوص رفع مشکل کارخانه سایپا در بخش گهرباران  افزود: با حل مشکل کارخانه سایپا حداقل برای 500  نفر اشتغال زدایی خواهد شد.

رجبی گفت: برای آوردن شرکت میهن به شهرستان میاندرود تلاشهای زیادی صورت گرفته که با آمدن این شرکت بیش از هزار و 600 نفر نیروی مستقیم وارد عرصه کار و تولید می شوند.

فرماندار میاندرود، اولین کار در آمایش یک سرزمین را شناسایی استعدادها و ایجاد زیر ساختها و گسترش امکانات منطقه برشمرد و اظهار داشت: با تلاش های مستمر در این خصوص کارهای مهمی صورت گرفته  که مهم ترین آنها  فرستادن کتابچه شهر شش روستا از توابع شهرستان میاندورد به وزارت کشور است.

کد مطلب 1447404

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