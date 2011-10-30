فضای عمومی گناوه شایسته گردشگران نیست

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جعفری نسب بعد از ظهر یکشنبه در نشست بررسی مشکلات شهر گناوه اظهارداشت: باتوجه به اینکه بندر گناوه دارای موقعیت ویژه گردشگری است فضای عمومی آن باید به گونه ای آراسته باشد که گردشگران از آن لذت ببرند اما به علت بی توجهی به نگهداری از ابنیه های شهری محیط این شهر زیبا و بانشاط نیست .

وی گفت: زیباسازی محیط شهری از وظایف شهرداری است اما برای حفظ مبلمان شهری نیازمند همکاری مردم هستیم .

فرماندار گناوه خواستار ساماندهی بازار گناوه شد، گفت: در ساماندهی بازار گناوه باید به گونه ای عمل شود عواملی که موجب به وجود آمدن مشکل و ناهنجاری می شود کاسته شود.

وی به اجرای 20 برنامه برای گرامیداشت عید سعید غدیر در گناوه اشاره کرد و گفت: 20 برنامه متنوع فرهنگی، هنری، مذهبی و ورزشی برای گرامیداشت این عید در گناوه اجرا می شود .