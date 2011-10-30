نهرهای تهران توان 70 میلی متر بارندگی را نداشت

محمدهادی ایازی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در چند روز گذشته بیش از 70 میلی متر در تهران بارش باران داشتیم که بر اساس میانگین 240 میلیمتری باران در سال می توان گفت که یک سوم باران سالانه تهران در 3 روز باریده است.

وی افزود: بر اساس آخرین گزارش شهرداریهای 22 منطقه تهران به هیچ عنوان آبگرفتگی و مسدود بودن کانال نداشتیم ولی آن چیزی که در سطح شهر شاهد بودید نشان دهنده آن است که نهرهای تهران توان این بارندگی را نداشتند.

سخنگوی شهرداری تهران گفت: در ماه گذشته مردم تهران هزار و 400 مورد تماس در مورد آبگرفتگی داشتند ولی در چند روز بارندگی تنها 400 مورد تماس داشتیم و این نشان دهنده آن است که مردم هم پذیرفته اند که میزان بارندگی آنقدر زیاد بوده که موجب آبگرفتگی جویها شده است.

وی در پاسخ به اینکه آیا یارانه مترو بالاخره پرداخت شد یا نه، افزود: هنوز یارانه پرداخت نشده است.