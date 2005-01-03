همايش " اخلاق نظري و اخلاق عملي"

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، در اين همايش قصد آن است كه نسبت ميان اخلاق نظري و عملي مورد توجه قرار گيرد : يعني از اين بحث شود كه تأملات اخلاقي انسان در مقام نظر با چه مكانيسمها و فرايندهايي به اعمال اخلاقي منجر مي شوند و آيا ميان اين دو حوزه نسبت مستقيم برقرار است يا اين كه به صورت غيرمستقيم با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند. طبيعتاً در اين ميان دو موضع كلي سقراطي و ارسطويي پا به ميان مي گذارند كه موضع سقراطي قايل به نسبت مستقيم نظريه اخلاقي و عمل اخلاقي است اما موضع ارسطويي قايل به اين نكته است كه در وجود انسان چيزي به نام ضعف اخلاقي وجود دارد كه حتي اگر او به خوبي امري وقوف داشته باشد به جهت آن ممكن است دست به عملي نزند. اين موضوعات پاره اي از مباحثات اين همايش ميان رشته اي را شامل مي شوند.



کد مطلب 144741