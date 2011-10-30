شش میلیارد ریال کالای قاچاق در کردستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محسن حسن خانی اظهار داشت: با تلاش ماموران پلیس آگاهی استان کردستان در راستای اجرای رزمایش مبارزه با کالای قاچاق در استان کردستان موفق به کشف کالای قاچاق به ارزش بیش از شش میلیارد ریال در این استان شدند.

وی ادامه داد: با توجه به اجرایی کردن طرح های مقابله با قاچاق کالا در استان کردستان در این مرحله و طی 48 ساعت گذشته علاوه بر کشف این میزان کالای قاچاق 106 نفر قاچاقچی و مرتبط با این پرونده نیز دستگیر و تحویل مراجع قضایی استان کردستان شدند.

فرمانده انتظامی استان کردستان بیان کرد: ماموران پلیس آگاهی در اجرای رزمایش سراسری مبارزه با قاچاق کالا مراتب را با انجام اقدامات پلیسی و شناسایی مسیرهای تردد خودروی قاچاقچیان و انبار کالای قاچاق در سراسر استان کردستان به طور ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

سردار حسن خانی عنوان کرد: ماموران پلیس آگاهی پس از تلاش بی وقفه و هماهنگی با مقام قضایی در اقداماتی مجزا مقدار زیادی کالای قاچاق از جمله البسه خارجی، وسایل و لوازم آرایشی و بهداشتی ، وسایل برقی مانند تلویزیون های ال سی دی و ال ای دی و مواد شوینده در مجموع به ارزش شش میلیارد و348 میلیون و 457 هزار ریال را کشف کردند.

وی همچنین از دستگیری 106نفر قاچاقچی کالا و توقیف 65 دستگاه انواع خودروی حامل کالای قاچاق بوسیله ماموران پلیس آگاهی کردستان خبر داد و یادآور شد: متهمان پس از دستگیری با تشکیل 89 فقره پرونده به مراجع قضایی استان کردستان معرفی شدند.

فرمانده انتظامی کردستان با اشاره به تشدید برخورد با کالای قاچاق در این استان گفت: انتظار می رود که مردم نیز در راستای مقابله با این پدیده پلیس را یاری کند.