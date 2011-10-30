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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۰۵

"اسلام و بحرانهای جهان معاصر" بررسی شد

"اسلام و بحرانهای جهان معاصر" بررسی شد

کتاب "اسلام و بحرانهای جهان معاصر"نوشته حمید مولانا از سوی انتشارات علمی، فرهنگی منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسلام یک قدرت بزرگ و تعیین کننده در صحنه سیاست، اقتصاد و فرهنگ جهان است . جوامع و امتهای اسلامی طی تاریخ پیوندی ناگسستنی با اصول، آیین و اعتقادات دین خود داشته اند.
 
هرگونه شناخت صحیح و کامل درباره جهان اسلام، باید با توجه به اصول و عوامل تاریخی مؤثر در روابط بین الملل و ساختار امروزی جوامع باشد. این کتاب، بحرانها و تناقضات دنیای معاصر و بازتاب سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی آن را در جهان اسلام بررسی می کند.
 
این کتاب در 780 صفحه برای نوبت دوم در 1000 نسخه  از سوی انتشارات علمی، فرهنگی منتشر شده است.
 
کد مطلب 1447411

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