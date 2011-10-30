"اسلام و بحرانهای جهان معاصر" بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسلام یک قدرت بزرگ و تعیین کننده در صحنه سیاست، اقتصاد و فرهنگ جهان است . جوامع و امتهای اسلامی طی تاریخ پیوندی ناگسستنی با اصول، آیین و اعتقادات دین خود داشته اند.

هرگونه شناخت صحیح و کامل درباره جهان اسلام، باید با توجه به اصول و عوامل تاریخی مؤثر در روابط بین الملل و ساختار امروزی جوامع باشد. این کتاب، بحرانها و تناقضات دنیای معاصر و بازتاب سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی آن را در جهان اسلام بررسی می کند.



این کتاب در 780 صفحه برای نوبت دوم در 1000 نسخه از سوی انتشارات علمی، فرهنگی منتشر شده است.

