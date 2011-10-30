سایت مرکزی بی خطر سازی پسماند های عفونی در ارومیه احداث می شود

امیر سحابی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: به منظور بی خطر سازی پسماندهای عفونی مراکز درمانی ارومیه شامل درمانگاهها، کلینیکها و مطب ها سایت مرکزی بی خطر سازی با مشارکت بخش خصوصی و تعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری و مرکز بهداشت ارومیه در زمینی به مساحت 100 متر مربع در سایت مرکزی محل دفن زباله نازلو احداث می شود.

وی در ادامه بیان داشت: با راه اندازی این مرکز طی آینده نزدیک تمامی زباله ها در درمانگاهها و مراکز درمانی سطح شهر به روش اتو گلاو بی خطر سازی شده و بعد از تبدیل به زباله عادی دفن می شود.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه اظهار داشت: این دستگاه قادر است در سیکل کاری خود به مدت دو ساعت 50 کیلو زباله را بی خطر کرده که با راه اندازی این سایت گام اساسی در حفظ سلامتی شهروندان و بهداشت عمومی برداشته می شود.