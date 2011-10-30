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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۴۵

گزارش خبرنگار اعزامی مهر-5/

صالحی: مسئله سوریه تنها در چارچوب نظام داخلی حل خواهد شد

صالحی: مسئله سوریه تنها در چارچوب نظام داخلی حل خواهد شد

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار ولیعهد قطر تاکید کرد که مسئله سوریه تنها در چارچوب نظام داخلی این کشور حل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه، علی اکبر صالحی روز یکشنبه در سفر منطقه‌ای به قطر و در بدو ورود به دوحه پایتخت این کشور با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ولیعهد قطر دیدار و گفتگو کرد.

صالحی در ا ین ملاقات روابط تهران و دوحه را برادرانه و نزدیک و در وضعیتی مناسب و رو به رشد و پیشرفت توصیف کرد.

ولیعهد قطر نیز مناسبات تهران- دوحه را ممتاز و مستحکم خواند و گفت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور همسایه و هم دین با قطر دارای روابط تاریخی و مشترکات فراوان است.

وی علاقمندی قطر برای گسترش و افزایش همکاری تجاری با ایران از جمله واردات کالاهای تجاری، میوه و سایر مایحتاج این کشور را مورد تاکید قرار داد.

در این ملاقات پیرامون آخرین تحولات منطقه رایزنی و تبادل نظر به عمل آمد و ولیعهد قطر به نقش ایران در ثبات و امنیت منطقه تاکید کرد.

صالحی در این دیدار در خصوص مسئله سوریه گفت: مسئله سوریه تنها در چارچوب نظام داخلی این کشور حل خواهد شد.

کد مطلب 1447423

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