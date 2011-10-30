صالحی: مسئله سوریه تنها در چارچوب نظام داخلی حل خواهد شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه، علی اکبر صالحی روز یکشنبه در سفر منطقه‌ای به قطر و در بدو ورود به دوحه پایتخت این کشور با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ولیعهد قطر دیدار و گفتگو کرد.

صالحی در ا ین ملاقات روابط تهران و دوحه را برادرانه و نزدیک و در وضعیتی مناسب و رو به رشد و پیشرفت توصیف کرد.

ولیعهد قطر نیز مناسبات تهران- دوحه را ممتاز و مستحکم خواند و گفت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور همسایه و هم دین با قطر دارای روابط تاریخی و مشترکات فراوان است.

وی علاقمندی قطر برای گسترش و افزایش همکاری تجاری با ایران از جمله واردات کالاهای تجاری، میوه و سایر مایحتاج این کشور را مورد تاکید قرار داد.

در این ملاقات پیرامون آخرین تحولات منطقه رایزنی و تبادل نظر به عمل آمد و ولیعهد قطر به نقش ایران در ثبات و امنیت منطقه تاکید کرد.

صالحی در این دیدار در خصوص مسئله سوریه گفت: مسئله سوریه تنها در چارچوب نظام داخلی این کشور حل خواهد شد.