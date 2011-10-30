تعویض کنتورهای آب از کار افتاده شهر ورامین تا پایان امسال

عزت الله موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای اهداف عالی شرکت آب و فاضلاب و به منظور کاهش میزان آب به حساب نیامده و بهینه سازی مصرف آب، تعویض کلیه کنتورهای از کار افتاده شهر ورامین تا پایان امسال در دستور کار این امور قرار دارد.

سه هزار کنتور از کار افتاده شناسایی و تعویض شده است

وی افزود: در بررسی آمار قرائت کنتور، اطلاعاتی مبنی بر خرابی تعدادی از کنتورهای مورد استفاده مشترکین شهر ورامین کسب شد که مراتب مورد بازدید کارشناسان مربوطه این امور قرار گرفته و تا کنون تعداد سه هزار دستگاه کنتور از کار افتاده این شهر شناسایی و تمامی آنها تعویض شده است.

این مسئول ادامه داد: این در حالی است که طی شش ماه نخست سال گذشته، دو هزار و 200 دستگاه کنتور از کار افتاده تعویض شد، بنابراین با تعویض سه هزار کنتور خراب در شش ماهه نخست سال جاری می توان گفت این بخش رشد 40 درصدی داشته است.

موسوی افزود: با تعویض سه هزار دستگاه کنتور از کار افتاده، تعیین میزان مصرف دقیق آب و کنترل مصرف مشترکین برای این امور امکان پذیر خواهد بود.

مدیر آب و فاضلاب ورامین با اشاره به فرا رسیدن فصل سرما از مشترکان این شهر خواست کنتورهای آب را برای جلوگیری از ترکیدگی، با عایق مناسب همچون پشم شیشه، گونی و ... بپوشانند.