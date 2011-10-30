کاهش جمعیت کیفری زندانها دغدغه اصلی مسئولان دستگاه قضایی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر گروسی ظهر شنبه در جلسه هیئت مدیره ستاد مردمی دیه استان کردستان اظهار داشت: کاهش جمعیت کیفری زندانها از دغدغه های اصلی مسئولان دستگاه قضا در سطح عالی است و به همین دلیل انتظار می رود که این مهم در استان کردستان نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان این مطلب که خدمت و تلاش در ستاد دیه از پرثواب ترین کارهاست و دارای اجر زیادی در پیشگاه خداوند است، گفت: خدمت به خانواده زندانیان که از آقشار آسیب پذیر و شعیف جامعه هستند می تواند به ارتقاء سلامت جامعه کمک و جرائم و ناهنجاری های جامعه را کنترل کند.

رئیس کل دادگستری کردستان بیان کرد: هر ساله در مراسم جشن گلریزان و در طول سال مردم خیر و نیکو کار استان به یاری زندانیان نیازمند می شتابند و زمینه آزادی تعدادی از این افراد که محکوم به جرائم غیر عمد هستند را فراهم می کنند که باید این فرهنگ را بیش از گذشته در سطح جامعه گسترش داد.

گروسی افزود: یکی از دغدغه های اصلی مسولان عالی قضایی تراکم جمعیت کیفری در زندان هاست که اخیرا دستورالعمل استفاده حداقلی از مجازات حبس که از سوی ریاست قوه قضائیه صادر شده، نوید بخش کاهش جمعیت کیفری است که ما هم در جلسات متعدد آن را به قضات و مسئولین قضایی استان ابلاغ کرده ایم.

افزایش 150 درصدی کمک های مردم به ستاد دیه استان کردستان

مدیرکل زندانهای استان کردستان نیز در این جلسه با اشاره به دستور کار اصلی که تعیین اعضای هئیت مدیره ستاد است، افزود: در سال گذشته ستاد مردمی دیه استان با کمک خیرین، هدیه سفر مقام معظم رهبری، کمک های سفر ریاست جمهوری و بانک های عامل و همچنین کمیته امداد حضرت امام (ره) زمینه آزادی 195 نفر از زندانیان جرائم غیرعمد را فراهم کرد و همچنین در سال جاری نیز 153 نفر از منابع مذکور آزاد شدند.

اسدالله گرجی زاده ادامه داد: امسال با حضور پرشور خیرین در سطح استان کردستان بیش از 410 میلیون تومان هدایای مردمی جمع آوری شده است که نسبت به سالهای گذشته 150 درصد افزایش داشته است.

در پایان این جلسه اسد الله گرجی زاده مدیر کل زندان های استان به عنوان مدیر عامل، جوهری دادستان سنندج به عنوان رئیس هیئت مدیره برای یک سال دیگر ابقا و حسامی به عنوان نائب ریس هیئت مدیره، هادی تیمن به عنوان رئیس گروه تحقیق، طاهر جو به عنوان بازرس و انصاری به عنوان خزانه دار ستاد دیه استان کردستان انتخاب شدند.

جلسه هیئت مدیره و هیئت امنا ستاد مردمی دیه استان کردستان با حضور رئیس کل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سنندج، مدیرکل زندان های استان و اعضای هیئت امناء ستاد دیه در محل دفتر مدیرکل زندان های کردستان برگزار شد.