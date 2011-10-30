فاز یک قطار شهری شیراز نیمه اول سال آینده آماده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرج اله رجبی ظهر یکشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز با اشاره به آخرین وضعیت پروژه قطار شهری شیراز، گفت: این پروژه دارای 21 ایستگاه بوده که با حذف شدن ایستگاه شماره 13 تعداد ایستگاه های این پروژه در فاز یک به 20 ایستگاه کاهش یافت که به غیر از ایستگاه وکیل که رقمی در حدود 24 میلیارد تومان برای تملک لازم داشت، کار در مابقی ایستگاه ها ادامه دارد.

وی با اشاره به میزان اعتبارات اختصاص یافته در این پروژه، یادآور شد: مبلغ 132 میلیارد تومان از جانب شهرداری و مبلغی حدود 454 میلیارد تومان از جانب دولت تاکنون پرداخت شده که از کمکهای دولت مبلغی حدود 150 میلیارد تومان دیگر باقی مانده است.

مدیر عامل سازمان قطار شهری شیراز با اشاره به اعتبارات دولتی این پروژه، تصریح کرد: دولت در ارایه اعتبارات به خوبی عمل کرده و میان تمامی استانها همین رقم تاکنون پرداخت شده و باقیمانده ها نیز یکسان است.

رجبی در خصوص وضعیت ایستگاه های فاز یک قطار شهری شیراز نیز گفت: فاز یک مترو شیراز از لحاظ ابنیه تامین شده و فعالیتهای لازم صورت گرفته اما از لحاظ تجهیزات در بخش مالی و بانکها با مشکلاتی مواجه شدیم که باید هرچه سریعتر این مباحث برطرف شود.

وی در ادامه سخنان خود در خصوص وضعیت واگنهای فاز یک مترو شیراز، تاکید کرد: اگر فضای مسئولان شهرستان به یک هماهنگی لازم برسد می توانیم واگنها را نیز تا نیمه اول سال آینده در خط قرار دهیم اما برای این کار به طور حتم باید توافق جمعی وجود داشته باشد.

مدیرعامل سازمان قطار شهری شیراز یادآور شد: قرارداد با ایرکو در دو بخش مطالعاتی و تولید واگن در حال اجراست که در بخش اول مطالعات گزارش اولیه برای ما ارسال شده است.