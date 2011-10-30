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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۴۱

با هدف ارتقای سرانه مطالعه/

طرح اتوبوس سیار کتاب در نوشهر اجرایی می شود

طرح اتوبوس سیار کتاب در نوشهر اجرایی می شود

نوشهر - خبرگزاری مهر: فرماندار نوشهر گفت: طرح اتوبوس سیار کتاب با هدف ارتقای سرانه مطالعه در شهرستان نوشهر اجرایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی قمی اویلی ظهر یکشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان افزود: جهت دهی به سمت مطالعه مفید اصلی ترین هدف سند نهضت مطالعه مفید است.

رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان نوشهر به تاکیدات مقام معظم رهبری در باره کتاب و کتابخوانی و لزوم تبلیغات گسترده در این حوزه اشاره  کرد و اظهار داشت: برای کتاب که محصولی با عظمت و با ارزش بوده، تبلغ وتشویق مناسبی صورت نمی گیرد.

وی افزود: کتابخوانی باید به یک عادت همیشگی در مردم به ویژه جوانان تبدیل شود و در سبد کالای مصرفی خانواده ها سهمی قابل قبول پیدا کند.

قمی ادامه داد: باید بین دانشگاهها و کتابخانه ها ارتباط جدی و با برنامه ای ایجاد کرد.

فرماندار نوشهر، بر دایر شدن کتابخانه در ادارات و سازمانها و مکان هایی که محل انتظار مردم بوده، تاکید کرد و افزود: با قرار دادن کتابهای مفید و با کیفیت در این کتابخانه ها، مردم می توانند از دقایقی که در حال انتظار هستند برای مطالعه استفاده کنند.

میثم متاجی، نماینده کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان نوشهر، پیشنهاد کرد: جهت توسعه فرهنگ کتابخوانی و افزایش سرانه مطالعه برطبق سند نهضت مطالعه مفید، طرح اتوبوس سیار کتاب و طرح استفاده از آلاچیق های شهرداری در پارک جهت مطالعه اجرا شود.

کد مطلب 1447445

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