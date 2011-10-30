طرح اتوبوس سیار کتاب در نوشهر اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی قمی اویلی ظهر یکشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان افزود: جهت دهی به سمت مطالعه مفید اصلی ترین هدف سند نهضت مطالعه مفید است.

رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان نوشهر به تاکیدات مقام معظم رهبری در باره کتاب و کتابخوانی و لزوم تبلیغات گسترده در این حوزه اشاره کرد و اظهار داشت: برای کتاب که محصولی با عظمت و با ارزش بوده، تبلغ وتشویق مناسبی صورت نمی گیرد.

وی افزود: کتابخوانی باید به یک عادت همیشگی در مردم به ویژه جوانان تبدیل شود و در سبد کالای مصرفی خانواده ها سهمی قابل قبول پیدا کند.

قمی ادامه داد: باید بین دانشگاهها و کتابخانه ها ارتباط جدی و با برنامه ای ایجاد کرد.

فرماندار نوشهر، بر دایر شدن کتابخانه در ادارات و سازمانها و مکان هایی که محل انتظار مردم بوده، تاکید کرد و افزود: با قرار دادن کتابهای مفید و با کیفیت در این کتابخانه ها، مردم می توانند از دقایقی که در حال انتظار هستند برای مطالعه استفاده کنند.

میثم متاجی، نماینده کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان نوشهر، پیشنهاد کرد: جهت توسعه فرهنگ کتابخوانی و افزایش سرانه مطالعه برطبق سند نهضت مطالعه مفید، طرح اتوبوس سیار کتاب و طرح استفاده از آلاچیق های شهرداری در پارک جهت مطالعه اجرا شود.