سفر تبلیغاتی موسی به کویت/طولانی شدن دوره انتقالی به نفع مصر نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "عمرو موسی" گفت : مشکلات سی سال گذشته و تلاش برای موروثی کردن حکومت و فراموشی همه مسائل دیگر سبب وقوع انقلاب 25 ژانویه شد.

وی افزود: 50 درصد مردم مصر نزدیک به خط فقر به سر می برند و بی سوادی 30 درصد است و 22 درصد از بیکاری رنج می برند.

موسی تاکید کرد: تعویق انتخابات ریاست جمهوری به نفع احدی نیست، زیرا با این کار دوره انتقالی به درازا می انجامد و این به معنای ادامه بی ثباتی، نبود سرمایه گذاری خارجی و توقف توسعه است، زیرا سرمایه گذار به دنبال محیط امن می گردد.



نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر بیان کرد: انتخابات پارلمانی نباید پیش از انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود، اما به هر حال این مردم هستند که تصمیم گیرنده اند؛قانون اساسی باید در مدت نه ماه تدوین شود.

شایان ذکر است که محمد البرادعی از دیگر نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری هم به امارات متحده عربی سفر کرده تا بتواند آرای مصریهای مقیم دبی را به دست آورد.