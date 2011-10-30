خراسان جنوبی رتبه نخست آیه های تمدن را در کشور کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی وحدتی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری، با اشاره به اینکه در طرح آیه های تمدن دانش آموز نخبه شناسایی و سازماندهی می شوند، اظهار داشت: در این راستا طی سال های 89 و 90 استان رتبه نخست کشور و در سال 88 رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به اینکه آیه تمدن در دو مرحله کوتاه مدت و بلند مدت در سطح مدارس برگزار می شود، افزود: در دوره بلند مدت دانش آموزان نخبه از سال سوم راهنمایی شناسایی شده و مورد حمایت های ملی وعلمی قرار گرفته و تا مرحله کنکور تحت پوشش هستند و باید رتبه های زیر هزار را در سطح کشور کسب کنند.

سرهنگ وحدتی با بیان اینکه همچنین در دوره کوتاه مدت آیه تمدن دانش آموزان با شرایط معدل از سال سوم دبیرستان شناسایی و سازماندهی شده و تحت حمایت قرار می گیرند، افزود: این مدل در رشته های انسانی 19، ریاضی و تجربی 18 به بالا است.

وی اضافه کرد: از شروع سال تحصیلی آزمون تعیین سطح از این دانش آموزان گرفته شده و در برنامه های آموزشی و تقویتی مورد حمایت قرار می گیرند.

سرهنگ وحدتی به برگزاری اردوهای طرح هجرت دانش آموزی در استان اشاره کرد و گفت: در این اردوها دانش آموزان در چهار زمینه زیباسازی، طراحی و ساخت مصنوعات فلزی(میز، صندلی، نیمکت و...)، نقاشی و طراحی و دوخت گلدوزی(برای دختران) فعالیت می کنند.

وی برگزاری مسابقات و کارگاه های فرهنگی و مسابقات ورزی را از جمله برنامه های بسیج دانش آموزی در طول سال تحصیلی عنوان کرد و بیان داشت: در لاین راستا اعزام تیم های منتخب به اردوهای کشوری نیز در دستور کار قرار دارد.

مسئول بسیج دانش آموزی و فرهنگیان سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی در پایان با اشاره به اهمیت درس آمادگی دفاعی در استان، یادآور شد: در این زمینه مربیان درس آمادگی شناسایی شده و در دوره های آموزشی علمی شرکت می کنند.