پارک 2.5 هکتاری کوثر دماوند به بهره برداری می رسد

مرتضی همتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این پارک در قسمت انتهایی بلوار امام حسین و ضلع شرقی رودخانه تاررود شهر دماوند واقع شده و مراحل ساخت دریاچه را طی می کند.

وی افزود: فضا سازی، درختکاری، محوطه سازی و نصب روشنایی ها انجام شده و با تکمیل دریاچه این پارک به زودی و در آبان ماه به بهره برداری می رسد.

این مسئول ادامه داد: توسعه فضای سبز و پارکها در شهر دماوند از اهداف مهم و اصلی شهرداری است که با انجام پروژه هایی چون پارک دو و نیم هکتاری کوثر دنبال می شود.

وی افزود: پارک فرهنگیان با حدود پنج هکتار مساحت و پارک جنگلی 22 هکتاری در منطقه جیلارد و همچنین پارک کوهستانی جاده کمربندی شهر دماوند را هم باید به پروژه های در حال انجام فضای سبز در این زمینه اضافه کرد.

شهردار دماوند بیان کرد: چند طرح دیگر در زمینه ساخت پارک در شهر دماوند در حال پیگیری است که از مهمترین آنها می توان به پارک شهرک محک اشاره کرد.

همتی همچنین از اتمام بهسازی بوستان شهرک امامیه و تکمیل جدولکاری محوطه بیرونی این بوستان خبر داد.